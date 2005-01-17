选择什么运动竟然和性格有关

STJ（严肃、安静而勤奋）

适合运动：跑步

跑步其实是一项寂寞的运动，需要一个人完成，并且需要人的耐久性格，而安静而勤奋的人，往往擅长一个人默默用功，所以更加适合跑步这个运动。

ISFJ（天性热情、友好且认同他人、重视合作）

适合运动：传统瑜伽

瑜伽这项运动，需要你全身心地信任你的老师，才能完全的放松自己，达到效果，所以极其认同他人，是瑜伽最需要的性格。

INFJ（独处，有深度的思考者）

适合运动：热瑜伽

热瑜伽和瑜伽的区别在于，除了全身心相信你的老师之外，还要有非常坚定的意志力，所以擅长独处并且思考的人，很适合热瑜伽。

INTJ（善于分析、总结、判断，有前瞻性）

适合运动：舞蹈

类似于zumba这样的舞蹈，其实更需要人的判断力，而并非只要外向的人就喜欢，因为舞蹈复杂，需要很好的记忆力和推断能力。

ISFP（艺术家性格，敏感且喜欢自由的空间）

适合的运动：徒步登山

敏感而更喜欢自由的人，应该会喜欢在大自然中徒步的运动方式，既拥有自由空间，还可以达到运动效果。

NFP（理想化性格，内向敏感、喜欢自由自在）

适合的运动：普拉提

既保持着好奇心、适应性又强的性格，十分适合普拉提这项运动。因为普拉提不但帮助锻炼核心肌肉群，还能够锻炼身心。

ESTP（喜欢物质享受和时尚、喜欢新事物）

适合的运动：拳击

拳击是一项新兴的健身运动，短时间内消耗巨大，而且有新意，很多对传统健身项目已经厌倦的人，更喜欢这种新奇的健身方式。

ESFP（表演者性格，外向，热爱生活）

适合的运动：游泳

你不得不承认，游泳其实带有一种showoff的成分在，毕竟不是每个人都有勇气在众人面前穿上泳装。所以如果你性格外向又热爱生活，游泳是最适合你的运动。

ENTP（喜欢兴奋与挑战，热情开放，足智多谋）

适合的运动：TRX

外向性格的人很容易对事情感到无聊，所以就需要非常有挑战性的运动，以及复杂的运动，而TRX的多种变换方式，更适合这样的人。