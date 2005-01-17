普拉提瘦腿动作有哪些？

普拉提（Pilates）训练法是由德国的约瑟夫·普拉提于1926年创立并推广的一种运动健身体系--一种静力性的健身运动。西方人一向注重身体肌肉和生理机能的训练，例如腰、腹、背、胸、臀等部位的训练，而东方人着重呼吸和心灵集中的训练，如瑜珈和太极。普拉提吸取了东西方文化，兼容了生理与心理的相关研究成果。最初普拉提只运用于两大领域，即专业舞蹈团体进行肌肉的训练和医疗康复机构病人痊愈后的肌体功能及肌肉力量的恢复。

普拉提最大的特点是简单易学，不仅动作平缓，而且可以有目的地针对手臂、胸部和肩部锻炼，同时又能增强身体的柔韧性。而且，这项运动不受活动地点的限制，无论专业健身房还是起居室，同样可以练习。

普拉提瘦腿动作有哪些？

1、箭步蹲

双手放下，重心继续下移，同时上身扭转，做箭步蹲的姿势，两腿重复进行，此动作可以拉伸到小腿肌肉。

2、曲膝式

右腿弯曲，左腿伸直，做侧弓步的姿势，双手交叠放在右腿上，此动作可以拉伸腿部内侧肌肉，让腿部变得更细更长。

3、支撑式

双腿一前一后交叠，身体挺直，单手撑地，另一手往上伸直举起，注意肩膀至脚踝位置保持同一直线。此动作能锻炼大腿外侧肌肉，令臀部变得更加紧实。

4、交替式

坐姿，一腿伸直，另一腿慢慢往上举起，使之与地面成45度，双手抓住脚踝，觉得大腿后侧的肌肉有被拉紧。注意双腿要尽量绷直。

5、压腿式

坐姿，右腿伸直，左腿弯曲，左手往上伸直举起，身体往右倾，用右手触摸右脚踝，此动作能拉伸韧带，使腿部看起来更加纤长。

6、放松练习

俯卧，双手肘撑地，一腿伸直，另一腿弯曲，双腿轮流重复，使腿部肌肉放松。