消灭讨厌双下巴的四种食物和两道瘦脸食谱

减掉双下巴其实主要需要做的就是减肥，大家需要通过减肥的方式来促进局部脂肪的消耗，饮食是非常重要的减双下巴方式，下面来看看有哪些食物可以帮助消灭讨厌的双下巴吧。

火龙果

想要消除双下巴还可以多吃吃火龙果，因为火龙果首先是一种低热量、高纤维的水果，吃这种水果能有效地排毒和瘦身，因此深得减肥中人的喜爱。火龙果含有美白皮肤的维生素C及丰富的具有减肥、降低血糖、润肠，预防大肠癌功能的水溶性膳食纤维。火龙果对防治便秘也很有效果。

菠萝

菠萝又称凤梨，其中含有蛋白酶，对于消除双下巴脂肪很有效果。菠萝的消食作用只要因其含有丰富的菠萝蛋白酶，又称菠萝酵素，有类似木瓜酵素的作用，能分解蛋白质，有效地溶解脂肪，特别是能帮助肉类的蛋白质消化，减少人体对脂肪的吸收。菠萝中大量的蛋白酶和膳食纤维能有助于肠胃消化，而且由于膳食纤维体积较大，吸附性好，能带走肠道内多余的脂肪及其他有害物质，对于预防、缓解便秘症状都有显著的效果。

黑咖啡

黑咖啡含有咖啡碱，不仅能刺激肠胃蠕动减肥，还有利尿消水肿的作用。每天喝1-2杯能消除脸部浮肿，让你变成迷人的小V脸。

但只有用咖啡豆或者咖啡粉煮出来的才是纯正的黑咖啡，市场上的很多所谓的黑咖啡都添加了香精，喝了瘦脸效果并不好，因此选择的时候要特别注意。还有，黑咖啡会刺激神经中枢，不宜多喝，每天1-2杯足以。而且，晚上喝的话容易导致失眠，建议晚上8点以后不要喝了。

纳豆

纳豆是日本餐桌上必备的食品之一。纳豆含有粘蛋白多肽成分，膳食纤维，它的作用类似于麸酸，不容易被人体肠道吸收，能够分解体内脂肪，减少脂肪的吸收。纳豆中的维生素K2也能帮助燃烧体内脂肪，防止脂肪在体内蓄积，从而达到健康减肥的效果，而这也会作用到脸部，再配合上按摩，就能让大饼脸变纤细。

尽可能不加热吃。纳豆致活酶不耐热，加热到70℃活性就消失了，所以生吃效果最好。还有，必须坚持每天吃。纳豆致活酶进入体内后，其活性维持半天左右，所以尽可能每天吃30g，100g最理想。

推荐两道瘦脸食谱

水煮白菜

水煮白菜热量低，膳食纤维丰富，不仅能促消化，而且多吃也不会长胖，确实对瘦脸减双下巴有帮助。

做法：每天晚餐只吃水煮白菜瘦脸，早餐和午餐正常饮食。

值得注意的是，只吃水煮白菜营养毕竟过于单一，不利于身体健康，不宜长期坚持。不过，如果只是晚上吃不仅可以降低热量摄取，还能减少钠盐，避免吃盐过多脸水肿发胖。

冬瓜海带汤

冬瓜膳食纤维高达0.8%，有利尿消水肿的功效。加之冬瓜本身不含脂肪，热量不高，多吃也不会长胖。以及，海带有减少胆固醇，降低血脂的功效，经常吃海带能减少下巴处脂肪囤积，避免出现双下巴。

做法：可以每天早晚吃一碗水煮冬瓜，坚持1个月，圆圆的脸蛋很快就能瘦下来了。

做水煮冬瓜时建议最好不要放盐和油，这样瘦脸减双下巴的效果会更好。