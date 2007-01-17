冬天特别想吃东西减肥该怎么控制食欲？

冬天寒冷，人会自然而然地寻找食物增加热量。加上我们女生大部分是寒性体质，所以“天冷暴食”的现象比起男生就会更加明显。

为什么冬天会特别想吃？

因为外界的寒冷让你有想要吃东西增加热量的本能，试想如果你在一个有暖气的房间里对外界的寒冷浑然不知，那么你就没那么想吃了。不过也有例外，有些内心感性和浪漫的人觉得在冷冷的天气里吃上热热的东西会很有意思很幸福，基本就是这样了。

老想吃东西，也许并不是真的饥饿

真正的饥饿

真正的饥饿是最重要的一种饥饿类型，它告诉你什么时候应该吃东西了，会让你感觉到一些生理指标的变化，比如低血糖、头疼、能量低或者肚子“咕咕”叫等。

我们常常忙于工作，直到饿得不行才放下手头的事情去吃点什么，看到任何食物都狼吞虎咽，这容易让人犯胃病，最好准备一些零食在包里或桌子里。

电视型饥饿

看电视的时候，吃点零食是否感觉很享受呢？等到你发现自己胖了不少的时候可就晚了。这种现象可以称作进食遗忘症（eatingamnesia）。

美国《临床营养学》杂志上一项研究发现，在分心的状态下进食，会促使人们无意识地吃很多，摄入更多的热量。建议大家在打开电视之前先估计一下自己的饥饿程度。在看电视的时候让两手忙些别的事情（比如织毛衣或者玩玩手串），这样也许就能避免拿起手边的爆米花往嘴里塞了。

无聊型饥饿

无聊的人们经常会打开冰箱看看里面有些什么。感觉无聊然后吃东西是我们经常会做的事情，我们最好想办法忍受无聊，而不是不自觉地去吃东西。

建议如果觉得无聊，可以做不同的事情让自己放松，比如翻翻杂志、逗逗宠物；可以去不同的地方休息，比如公园、湖边、山丘；可以去约见不同的人，比如你的好朋友。

生气型饥饿

是不是觉得这种饥饿类型有点奇怪？其实情绪与饥饿是有联系的。如果人们血糖偏低，这会导致思维逻辑不清和情绪易怒。美国俄亥俄州立大学的一项研究发现，在已婚人士中，血糖水平偏低的人更容易对他们的配偶生气甚至引发争吵。

老想吃东西该怎么控制呢？

老想吃东西，该怎么控制呢？

多多喝热茶暖身暖胃

天气冷的时候，喝热茶先设法让身体觉得暖、减少身体对加温的渴望，不至于想去吃东西来暖暖胃身，这样就可以减少组团去吃麻辣锅、羊肉炉的频率了。除了热茶，也可以使用一些中药茶饮、多一些口味变化。

少食多餐定时定量

冬天因为身体需要更多的热量来维持温度，所以基本上你总是感觉到肚子很饿，这也很正常。但我们要学会正确吃。我们每次在过多进食的时候，血糖都会马上上升，如果血液中的含糖量变高的话，身体会很容易囤积脂肪。反之，如果你每次进食变少的话，血液中的含糖量就会变少，这样你很难会长胖了。

少食多餐就是利用了这个原则，每天吃个3-6顿饭，每次都进食一点，不仅不会让你有空腹的感觉，而且一天所摄入的总热量也不会变多。很多人早上都不吃早餐，你知道中午到晚上有七个小时的空腹时间，导致的后果是你很想回家大吃一顿，肥胖就是这么产生的。

蛋白质加蔬菜提高饱腹

蔬菜绝对是你减肥路上的好帮手。你一定要牢记这个原则，蛋白质食品只要一巴掌的量就好，肉类食品也是。如果是鸡蛋的话，最好小点；蔬菜任你吃，我们人基本上每天要吃到350g的蔬菜，你吃到250g的时候就已经很饱了，所以在吃饭的时候我建议你先吃蔬菜，容易产生饱腹感，这样可以防止你摄入过多的热量。

泡澡暖宝宝等暖身暖胃

泡澡不只可以让身体暖起来，也可以提升代谢。如果冬天在家里突然觉得食欲大增，不妨干脆去泡个热水澡，尽早上床睡觉去，这样可以控制食欲不至于暴饮暴食哦。还有，也可常常将暖宝宝贴在胃部，让胃部暖和起来，这样他就不会一直告诉你“我要吃我要吃”了。

尽量挑低热量食物

当人体感觉寒意时，大脑就会下达指令，设法让身体加温，这时会不自觉去寻找糖类、淀粉类等很容易迅速转换成能量的食物。但是，大脑很好骗，一样是想吃东西，选择热量较低的食物、或是多咀嚼几次，也可以降低大脑对食物的渴望。

所以，不妨准备一些低热量零食，像是无糖口香糖，蔬菜棒、热量较低的水果如番石榴等，以应付冬季随时高升的口腹之欲吧。

碳水化合物定要适量

我们吃的米饭、面包、面条通通都属于这个范畴。作为身体能量的源泉，碳水化合物是必需品，摄取过量当然会产生脂肪。但是，如果你能适量食用，其实它一点都不会让你发胖。一个成年人每顿饭的碳水化合物最好控制在150g左右。