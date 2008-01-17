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入冬大吃大喝别忘了给身体排毒减肥

来源：快快美　时间：17-01-08　字体： 　标签：排毒 减肥　阅读：

入冬大吃大喝别忘了给身体排毒减肥

入冬时间也不短了，肯定少不了大吃大喝，在这期间别忘了给身体排毒减肥呀！

来一场轻松瑜伽排毒减肥so easy

瑜伽是顶级的排毒运动，能够帮助血液循环，润滑关节。通过把压力施加到身体各个器官和肌肉上，来内外调节身体，展开排毒行动。

清晨5分钟拜日式瑜伽

常见而且相对简单的拜日式瑜伽可以迅速激活你的机体功能，让你的身体为一天的工作做好充分准备。最佳的地点是在家里的露台或是阳台上，和暖的阳光和清新的空气可以帮助你的身体排除夜间的毒素。

动作：

STEP1：采用正常跪姿，腰背挺直，双手自然垂放，膝盖与肩同宽。

STEP2：缓缓低下头，弯腰，双手着地。

STEP3：双手慢慢向前滑，至最紧处停下来。

STEP4：两手着地挺起身体，胸部贴地，臀部拱起。此动作只需做到极限即可，无需苛求。

STEP5：手慢慢收回，恢复坐姿，全身放松。

升级版热力瑜伽

这是欧美继瑜伽热之后兴起的又一运动热潮。简单地说，就是在加温到38摄氏度的房间里，完成26个瑜伽动作。在这项运动中，流汗是作为一个重要的组成部分，而不光是结果存在的。因为流汗的排毒作用跟瑜伽本身追求的效果不谋而合，热力瑜伽还可以调节你的内分泌，因为它要求你的精神高度集中，从中你可以学会控制情绪，让自己心境平和不易急躁，睡眠状况也会得到改善。

印度排毒手指操

做一套手指操，通过刺激手指来清除体内酸性废物，如果你今天实在懒得爬起来做瑜伽，那么就随时做做简单的手指操吧。两手的大拇指、中指和无名指分别相互对压住，而小指和食指则保持伸直状态。保持此姿势不超过3分钟。每天分配不同时间进行操练，共5次。这样就能经常不断地促进体内排毒。

贴心建议：

跟普通瑜伽一样，热力瑜伽也要求你心无杂念。所以当你踏进热力瑜伽的教室，你就应该抛开一次尝试瑜伽也可以参加课程。不过如果你有中暑的经历，最好在课程开始前跟教练沟通一下。

除了瑜伽，下面的运动排毒减肥能力也一样强！

弹跳排毒

弹跳时，机体血液循环加快，刺激下肢静脉、淋巴系统收集、筛检全身毒素，运送到淋巴结，再通过血液经由某一排毒器官排到体外。爱美的女士不妨作些健美操、跳绳等简单的运动，既能排毒，又能尽显青春朝气。

慢跑排毒

慢跑是最简单的有氧运动，其运动量适中，可以自行调节运动的幅度和节奏。慢跑时尽可能大地摆动和舒展手臂，可以均匀调整呼吸，刺激免疫系统提高抵抗力、降低胆固醇和高血压。

游泳排毒

游泳时水的浮力可以减轻关节负重，释放关节压力，够增强四肢的肌肉力量，扩大肺活量，有利于排毒，又能够使皮肤与水亲密接触，有利于皮肤光泽。

排毒减肥食谱，吃出一身轻松

柠檬排毒食谱

柠檬中富含维生C和各种酸性物质，经过合理的调配，还是十分有效的减肥物质，特别适合用于清肠减肥，减肥方法如下：

1、一公升的水里加上半粒柠檬原汁，并置于冰箱里，温度较低易有清凉爽口的感觉。

2、每日至少喝下三公升的柠檬水，不需特别节食或禁绝零食，但必须时时补充柠檬水。

3、必须搭配每日15分钟运动，不必持续进行，分散时间亦可有助于排汗，目的是为了排除体内有害物质。

红豆杞枣粥

红豆能通小肠利小便去肿胀，另外它有调经通乳作用，对女性月经不调、哺乳期女性乳汁通行不畅疗效确切。此外，陈皮有化痰止咳、助消化的作用。对宿食停积消化不良有很好的治疗效果。

材料：红豆60g、糙米150g、小米50g、红枣8颗、枸杞子1勺、水1500毫升

做法：红豆、糙米洗净泡水各4小时、2小时；将红豆先放入锅中加水以中小火煮30分钟，再将所有材料放入锅中以大火烧开后转中小火煮30分钟即可。

吃法：早餐或者晚餐时食用，配合清淡饮食。

红豆冬瓜汤

红豆富含维他命B1、B2、蛋白质及多种矿物质，有补血、利尿、消肿、促进心脏活化等功效。多吃可预防及治疗脚肿，有减肥之效。其石碱成分可增加肠胃蠕动，减少便秘促进排尿，消除心脏或肾病所引起的浮肿；冬瓜本身也是很好的利尿食物。

材料：冬瓜400g、红豆200g

调料：盐

做法：

1、冬瓜洗净去皮，切块；红豆洗净，浸泡6个小时后备用。

2、锅中放入适量水烧开，倒入红豆煮熟。

3、将冬瓜块放入锅中，开盖中火煮至冬瓜变透明，加盐调味即可。

吃法：晚餐时食用，配合清淡饮食。

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