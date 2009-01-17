六种好方法彻底摆脱易胖体质困扰

肥胖不可怕，可怕的是好不容易减掉体重，没过多久又反弹，即我们常说的易胖型体质。那么，易胖体质想要彻底摆脱肥胖困扰该怎么减肥呢？今天介绍六种管用的好方法，赶紧来看看！

易胖体质形成的原因分析

传说中的“喝水都会胖”的体质指的其实就是易胖体质。可是，易胖体质到底是一种怎样的体质？影响人胖瘦的荷尔蒙主要有两种，能让人变瘦的荷尔蒙是主管新陈代谢的肾上腺素和甲状腺素；会令人发胖的荷尔蒙是胰岛素。当人体内瘦的荷尔蒙低于胖的荷尔蒙时，人体就会偏向易胖体质。

易胖体质的形成虽有遗传性原因，但是主要还是受日常生活方式影响形成。一般来说，易胖体质的人一般会有以下几种表现：1。一日三餐不正常并且经常在外就餐。2。爱吃零食，爱吃宵夜。3。有吸烟喝酒习惯。4。经常熬夜。5缺乏运动。6。吃饭速度过快。如果刚好那么不幸，以上表现你中了3项以上，那你可要当心咯，一不小心就可能胖成球啦。那易胖体质的人应该要如何减肥呢？下面几种小方法赶紧学起来！

易胖体质减肥方法一：早吃好、午吃饱、晚吃少

早上吃得好：不要以为不吃东西就不会发胖了，不吃早餐的人更容易发胖！因为机体经过几个小时也一直在消耗能量，这时候你的身体呈现饥饿的状态，一旦没有早餐做储备能量，我们会不知不觉吃下更多的食物。中午吃得饱、晚饭吃得少：中午吃饱了之后，晚饭吃得少就很容易做到了。

晚餐不仅要少吃，还要注意食用的物品，肉食、甜食、油炸食品尽量避免，以清淡来解决晚餐最合适。睡前的4--5个小时不要进食，水也要少喝。可是有些MM说晚上饿了不吃东西会影响睡眠，到了必须进食的时候，我们就吃苹果吧。苹果当中含有大量水分和维生素C，可以缓解便秘，同时这种低热量食品能给你充饥，也能快速将废物从你体内排出。

易胖体质减肥方法二：吃饭速度要慢

吃饭速度也可以让你瘦下来？这就是生活中减肥小妙招的强大作用。为什么吃得慢也可以减肥呢？吃饭慢的时候，唾液和胃液对食物进行消化的效果要好很多，在你细嚼慢咽的过程中，你很可能发现自己已经吃饱了，这样的方式有利于减少食量。在我们吃饱的过程中，大脑食欲中枢会发出停止进食的信号，不过要经过一定的时间，当这个信号到达的时候，你可能已经过量饮食了，所以慢慢吃饭会让脂肪停止生长，这也是为什么吃饭最好八分饱的原因。

易胖体质减肥方法三：晚饭之后运动

MM们肥胖的部位一般集中在腿部、腹部和腿部，为什么会造成这种堆积性肥胖呢？那是因为你们长期坐着不运动，多余的热量也消耗不了，这类易胖体质的MM，一定要多多运动。吃完晚饭之后，要进行适当的运动，我们可以快步走半个小时以上，但是注意不要投入高强度的训练。

易胖体质减肥方法四：每周选择1天断食，剩下6天正常饮食

有研究表明，适当断食不仅可以帮助减重，还可以排毒，让人更加健康。但是断食过度会造成营养不良，因此，我们推荐轻断食减肥方法。这种节奏的断食疗法最适合三“高”患者和习惯性减肥的女性朋友。7天的周期内随意选择自己最适合的一天禁食，剩下6天保持正常的饮食节奏，既能养成定期排毒的好习惯，又不会给身体和心理带来太大压力。但要注意，处于青春期、哺乳期、孕期和低血糖严重的女性都不适合采用此种易胖体质减肥方法减肥。

易胖体质减肥方法五：不吃甜食

不吃甜食也是一种易胖体质减肥方法。因为蛋白质不会使人发胖，糖类才会使人发胖。糖类在体内极易被分解或吸收，是人体热量的主要来源。绝大部分食物中都含有糖，那些糖已经保证了你身体的需要。额外过多的食用甜食，能诱发胰腺释放大量胰岛素，促使葡萄糖转化成脂肪。大部分胖子，都有一个爱吃甜食的习惯。所以，要减肥，就尽量不要吃甜食哦。（中学生最好不要戒吃甜食，因为适量吃甜食能增强记忆力）。

易胖体质减肥方法六：适量补充蛋白质

很多女生在减肥时，都可怜兮兮地只让自己吃青菜、水果，顶多再加一点低脂的牛奶、优格，但这样吃久了，身体肌肉都变得软趴趴，即使体重变轻也没有身体曲线，变成软肉人了！蛋白质是构成细胞最重要的原料，唯有吸收蛋白质才能增加肌肉的组成，而肌肉也是增加基础代谢率的关键喔！比如，你可以选择鸡胸、鸡腿或是鱼类，牛、羊、猪则要注意选择油脂不太多的部位，或是你可以在吃的时候把皮跟肥肉剔掉。