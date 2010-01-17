简易的番茄瘦身法，边吃边瘦不是梦

眼看着吃火锅的日子就要到啦，妹子们是不是还在为减不下身上的肥肉而烦恼呢！今天就教大家简易的番茄瘦身法，边吃边瘦不是梦！

首先来科普一下为什么番茄会有瘦身的功效：

1、番茄是热量很低的减肥佳品，含有丰富的水分和膳食纤维，不仅让人容易有饱腹感，还可以促进排出代谢废物；

2、番茄中的茄红素还能降低人体吸收的热量，减少脂肪的堆积。同时吃番茄减肥还能补充多种维生素，让身体保持营养均衡；

3、当它和碳水化合物一起食用时，能有效降低血糖生成指数，使血糖值不易升高，从而创造易于减肥的体内环境。

所以，晚间吃番茄最能达到绝佳的减肥排毒效果，接下来就一起学习番茄的晚间瘦身法吧！

1、番茄水果沙拉

原料：小番茄、草莓、鲜橙、香蕉、生菜、养乐多

以生菜叶铺盘，把所有水果切块，并淋上养乐多~

2、番茄柠檬汁（饭前）

原料：番茄2个，柠檬1个，盐少许

（1）两个番茄洗净，去根部，切块；柠檬取汁

（2）番茄块放入搅拌机中搅拌，（由于番茄汁多，可以不用加水）根据个人口味加入适量的柠檬汁和盐，即可食用。（ps：加糖不利于减肥哦）

3、一周瘦10斤西红柿减肥食谱

早餐：西红柿1个，水煮蛋1个，喜欢的水果1个。

午餐：西红柿1个，水煮蛋1个，去皮的鸡胸肉或鸡腿肉或水煮鱼1份，全麦面包1片，喜欢的水果1个、无糖的茶或咖啡1杯。

晚餐：西红柿1个，胡萝卜或水煮芹菜适量，全麦面包1片，无糖的茶或咖啡1杯。

除了这两个简易的瘦身食谱外，还有一些番茄食用的禁忌也是要注意的：

1、不能和青瓜一起食用

青瓜含有一种维生素C分解酶，会破坏番茄中的维生素C。假如二者一起食用，不会达到补充营养的效果；

2、空腹不宜食用

番茄含有大量可溶性收敛剂等成分，与胃酸发生反应，凝结成不溶解的块状物，轻者易引起胃肠胀满，疼痛等不适症状；

3、不宜长久加热煮制后食用

长久加热烹制后番茄会失去原有的营养与味道；

4、过多食用番茄可能会引起腹泻、体寒等不适反应