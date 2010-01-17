5个简单小动作不知不觉中瘦下来

崭新的一年大家一定也希望能有个崭新的自己，而想要“自我感觉良好”，最重要的就是保持身材与健康了！以下是5个简单的小动作，只要养成了，很容易就能在不知不觉中瘦下来，并且感到身体轻盈，气息健康，一起来看看吧。

1、不健康的食物包在锡箔纸里，健康的食物则包在保鲜膜里

“眼不见为净”其实是非常有科学根据的！打开冰箱，眼睛扫过去妳一定会先看到披萨或蛋糕这些东西，然后自动忽视水果优格或蔬菜卷等物。如果把不健康食物包在不透明的材料中，然后用保鲜膜凸显出健康食物，这时你比较可能会直接拿取自己看得到的东西来吃。

2、把水放在显而易见的地方

注重养身的人绝对很清楚喝水的重要性！事务繁忙的我们常常会“忘了”喝水，因为要喝水还要起身拿杯子去厨房或饮水间装水，这样不如直接喝放在眼前的饮料还更方便！

从现在开始，拿一个大水瓶装满水后放在显而易见的地方，这样就会很容易注意到水的存在，并习惯性地拿起来倒来喝。编辑一直以来也都是这样做的，会在不知不觉间补充了好多水，真的非常有效喔！

3、选择和食物颜色有差异性的盘子

盘子里的食物颜色若是和盘子本身的颜色太相近，我们大脑在看时会很容易误判食物实际的大小，而过量食用。只要记得如果食物颜色主要是浅色的话，就用深色容器盛装，反之亦然，这样在吃饭时才会对自己究竟吃了多少东西一目了然。

4、用小一点的容器装食物

请看以下的图：黑色圆圈是妳吃的食物，放在大盘子中，妳会感觉自己吃了好少，感觉不满足，因此会再多盛个几盘。但若是放在小盘子中，大脑视觉就会以为妳已经吃很多了，心中因此产生要节制一点的感觉，如此就会在不知不觉中减少饮食的分量。

5、用瘦长的杯子取代宽而深的马克杯

原理和上一点也差不多，瘦长杯子看起来容量很大，但其实它实际上的容量常常比矮胖的马克杯少上许多。