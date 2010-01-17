最容易长胖的10种食物

现在健身减肥和身材管理的健康观念相信已经是深入人心了，从迷恋排骨身材到开始有序健身来维持身材可谓是一个观念上的质的飞跃。不过，在你迈开腿的同时，也要记得管住嘴！这里说的可不是节食哦，而是说，这些有名的“糖衣炮”你可碰不得！

1.啤酒

啤酒的原料是大麦，大麦是什么？是粮食啊！啤酒不光以大麦为主料，还以各种粮食中提取的淀粉和糖类为辅料，喝了一罐啤酒的热量相当于吃了一片面包，现在你还以为喝酒不会胖？粮食+淀粉+糖=啤酒肚。

2.巧克力

你还相信网上那些“教你三招如何吃巧克力不会胖”、“这样吃巧克力能减肥”的骗人标题吗，如果说少量吃纯黑巧克力不会长胖我还能勉强接受，但是普通的巧克力毕竟是糖类食品，尤其是白巧克力，更是发胖的元凶，白巧的原料就是可可脂肪和牛奶，没有可可粉，你叫它怎么不长肉？

3.可乐

傻子都知道喝可乐不光长肉还不健康吧，可乐是名副其实的碳酸饮料，热量高会引起肥胖，阻碍钙质吸收还会引起骨质疏松，不要被后面的营养成分表里脂肪为0给骗了，脂肪含量少不等于不长胖，碳水化合物中含的就是糖。

4.披萨

香肠牛肉配上浓浓的芝士，我也知道香，可是一份披萨的热量是米饭的两倍多，它含有大量的油脂和碳水化合物，面食和芝士等都是发胖的原因，你吃下去的不是披萨是膘啊！

5.蛋黄

鸡蛋确实是个有营养的食物，但是如果你是处于想减肥健身的阶段，建议只吃蛋清，不要吃蛋黄，因为蛋黄中含有大量我们平时看不见的油脂，一个鸡蛋的热量大约是76卡，光蛋黄就占了56卡，健身人士如果每天吃的是完整的鸡蛋而不是只吃蛋清，估计也不会有现在的好身材吧。

6.薯片

“制作方法是把马铃薯切为薄片，然後炸或烤至脆口并加以调味即可。”光看这一小段制作过程就觉得都要从屏幕里往外滋油了吧，薯片含油量通常在30%左右，属于典型的高油高盐食物，长期食用对健康非常不利。

7.曲奇饼干

曲奇也是属于高糖高油脂的食品，区别于薯片的就是一个加了很多盐，另一个加了很多糖，每100g的曲奇就有546大卡的热量，这是什么概念？就是你三口两口觉得还没尝出味来，就下去了你需要跑步一个半小时才能消耗下去的热量。

8.栗子

栗子其实是一种很健康，营养价值很高的食物，但是不光营养高，淀粉含量更高，六七个栗子就相当于一碗米饭了，但是好在它脂肪含量很低，所以少吃还是没关系的，如果要是按照每天一包糖炒栗子的速度这样吃，我看你半个月过后会不会哭。

9.沙拉酱

为什么你吃沙拉越吃越胖，那些菜啊水果啊是不会发胖，真正长肉的元凶是你蘸了又蘸的沙拉酱，每100g就含有724大卡的热量，毫无营养可言，只有长肉的份，换个角度说，与其这样还不如吃袋薯片都比它强。

10.茶味饮料

茶叶中含有大量的茶多酚，它有抗衰老、防辐射、抑制癌细胞等功效，茶叶里的大部分营养都来源于它，可是市面上的茶饮料里的茶多酚含量多数都不达标，有的只是添加剂和糖，什么冰红茶冰绿茶，你以为你是在喝茶吗，其实你喝的就只是甜水而已。