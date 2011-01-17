揭秘5个运动减肥中的误区

对于许多想要瘦的妹子来说，运动减肥是最安全有效但同时也是最辛苦的减肥方法。虽然有的妹子辛辛苦苦锻炼了大半年，但如果方法不对，陷入了运动的误区当中，那么无论你怎么努力都是减不下来的！

所以今天为大家揭秘5个运动减肥中的误区，你真的运动对了吗？

误区之一：多运动=减肥

运动虽然能消耗人体热量，但光靠运动的减肥效果并不会很明显。研究表明，即使每天打数小时网球，但只要多喝一到两听易拉罐碳酸饮料或吃几块蛋糕甜点，辛辛苦苦的减肥成果便会化为乌有。因此，有规律的运动加上健康的饮食才是减肥的关键。

误区之二：空腹运动有损健康

许多人认为空腹做运动是不利于健康的，因为空腹运动会使体内储存的糖原大量消耗，从而导致头晕、无力等低血糖反应。但是研究认为：饭前1~2小时的空腹状态下进行适度运动，如定量步行、跳舞、慢跑、骑自行车等，有助于减肥。这是由于此时体内无新的脂肪酸进入脂肪细胞，较易消耗多余的、特别是产能的褐色脂肪，减肥效果优于饭后运动。

另外，由于运动量适宜，热能消耗较少。如果体内贮存的热量，则不会影响健康。

误区之三：只有出汗才算运动有效

出汗不能用来作为衡量运动是否有效的标准。人体的汗腺各不相同，分活跃型和保守型两种，这与遗传有关。先热身是为了适应后续锻炼，有利于伸拉，以免造成损伤，并不是热身就一定是出汗。

误区之四：早晨运动效果要比晚上好

其实早晨人的血液凝聚力高，血栓形成的危险性也相应增加，是心脏病发作的高峰期。相反，黄昏是体育锻炼的理想时间。因黄昏时的心跳、血压最平衡，最适应运动时心跳、血压的改变；黄昏时嗅觉、听觉、视觉、触觉也最敏感，人体应激能力是一天中的最高峰，黄昏体内化解血栓的能力也达到最佳水准。所以，应该是暮练比晨练好。

误区之五：停止锻炼会使人发胖

在现实生活中，确实有一些人在停止锻炼后发胖了。但发胖的关键不仅是停止运动，而是停止运动后仍然吃与运动时同样多的食物，使从食物中摄入的热量大大超过消耗的热量，于是引起肥胖。如果停止锻炼后随着热量消耗和减少，相应减少食物中的热量摄入，就不会发胖了。