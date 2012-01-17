减肥不吃晚饭会对身体产生四大危害

不吃晚饭可能会减肥，但同时会损害身体脏器的机能，尤其是肠胃，人体各脏器之间是相互牵制的，适当的合理的晚饭有益无害其实在一天三餐中，晚饭也是相当的重要的，那么晚上经常不吃饭好不好？是不好的，即使你不是很饿，那么也要适当的进食，此外，需要注意的是晚饭要吃，但是不要多吃，要适当的吃。在晚饭的时候不要吃一些过于有你的食物，最好是以清淡为主。

大家对于晚饭都是有一个误区的，认为只要是不吃晚饭，那么就可以减肥了。其实不然，减肥也不是这样的减肥啊，长期的不吃晚饭对于健康的影响是相当大的，所以对于吃晚饭这件事一定要引起重视，如果你想减肥，吃晚饭也是也可以的，那就要看怎么个吃法了。

对于吃晚饭需要注意的是不要在睡觉前吃，更需要注意的是不要用零食来代替晚饭。不仅没有影响，长期的吃零食还会有损健康，这是得不偿失的，对于晚饭可以吃一些有营养的蔬菜，做一些粥类的食物，这些都可以摄取一些营养，有些食物还可以减肥。

通过上面介绍的这些饮食常识，相信大家心里已经清楚的知道了晚饭到底该不该吃。对于晚饭，不可以完全不吃，否则会伤害身体健康。大家不管是从健康饮食角度考虑，还是身体健康角度去考虑，晚饭都应该吃，但是注意量不可过多。

我有听说中国古代人有不吃晚饭的，但是古代能和现代比吗，生活节奏规律是不一样的，古代天一擦黑大部分人基本上没什么活动了，能量消耗很少，现代社会晚上八九点开始是“黄金时段”，无论是晚上聚会，或是唱歌逛街，或是在家娱乐，电视节目、影院等娱乐项目很多，这个时段是最热闹的，你说不吃晚饭怎么可能呢，没有人受得了。

不吃晚饭影响工作学习效率：而且现代人工作学习都到很晚，我上高中的时候晚自习到九点多，不吃晚饭受得了吗，虽然现在提倡学生减负，但学业压力依然很大，上班族们肯定都经历过加班吧，加班到八九点甚至十一二点的很多，午饭过后八九个小时不补充能量，再强的身体也是扛不住；不仅是这样，还有上夜班的人，晚饭肯定不能少的。

不吃晚饭影响睡眠：当人体晚上加班或娱乐后，由于消耗能量，会自然的产生饥饿感，消化系统会自动活跃起来，给大脑信号“要求吃饭”，这时候坚持不吃饭补充能量，晚上会失眠的，因为神经一直保持兴奋，即便是睡觉的时候不活动，但大脑还是在活动的，身体得不到正常休息，第二天身体会感觉很累，工作学习效率更低。

不吃晚饭伤肠胃：还有一点，晚上加班或娱乐后，饥饿感会促进胃里胃酸分泌，不吃食物胃酸会腐蚀胃粘膜，长期下来胃溃疡胃炎，甚至发展成胃癌都有可能，到那时只能后悔；前段时间网上就听说一个姑娘加班长期晚上不吃饭，得了急性胃溃疡，最后没救过来~。

不吃晚饭诱发胃病：还有顺便说一句，减肥的姑娘长期不吃或吃饭很少，可能引起胃粘膜增厚，消化不良胃动力不足，也会发展成胃炎甚至胃癌，胃病发展成胃癌相对几率更高。

正常的情况应该是晚上六七点吃晚饭，这样在睡觉前肠胃基本上能够排空，忌食过油、过甜、高蛋白、不易消化等食物，晚上大鱼大肉的，加重消化系统负担，影响睡眠质量，身体产生脂肪堆积，晚饭适宜低脂易消化食物。

老年人虽然消化机能相对于年轻人减弱了，而且晚上活动较少，但也不能不吃晚饭，晚饭可以少吃，不能不吃，我身边的老人都是即使不想吃，晚饭也要喝些白粥，绝不空腹。