3：1法则轻松控制饮食高效瘦身

对于减肥的妹子来说，如何抑制住想吃的心成了最大的困扰：长时间的节食不仅会累垮身体，更有可能导致功亏一篑，出现反弹！因此，针对这一常见的减肥问题，韩国健身教练兼营养专家Sean Lee提出3：1饮食法则，可以在在零压力的环境下，轻松控制饮食，高效瘦身。

所谓3：1饮食法则指的是3天高蛋白质晚餐+1天正常吃的循环饮食法则，又叫三日决心减肥法。

接下来就教大家如何进行3：1的饮食：

1、早餐

在3：1的饮食法则下，早餐一定要吃的营养健康。一般来说吃到7-8成饱就好，可以根据自己的身体情况制定不同的食谱：

生菜草莓沙拉---有助于排毒，缓解便秘

粗粮粥--缓解水肿

2、午餐

午餐是一天中最重要的一餐，因此一定要吃饱，并且无需忌口。但是在吃饭时要注意饮食顺序：先吃蔬果、再吃蛋白质、最后吃碳水化合物~

3、晚餐

晚餐是3：1饮食法则的重点，高蛋白质饮食的减肥效果比只吃面包、蔬菜、水果的节食方式更好，原理在于：

a.蛋白质在水解成氨基酸时会结合一部分水分，水解后还有利于平衡人体组织液浓度，有利于水分代谢，对消除水肿很有帮助。

b.蛋白质分子量较大，体内代谢时间长，饱腹感强烈，有利于饮食控制。

c.蛋白质可抑制促进细胞形成的荷尔蒙分泌，减少赘肉产生。

d.蛋白质不会大量转化为脂肪，除了用于机体正常生理需求外，大部分以能量的形式代谢掉。

但是，单一的高蛋白质减肥对身体的伤害会变大，反弹也快，因此搭配正常的早餐和午餐效果会更好~

总的来说，我们推荐的高蛋白质食物有：

香煎鸡胸肉

用料：鸡胸肉一枚、盐、黑胡椒粉、油、柠檬汁，色拉调味酱

做法：

1.鸡胸擦干水份，捶松肉质，撒少许盐和黑胡椒粉腌15分钟；

2.炒锅预热，放入少许油，放入鸡胸肉小火慢煎，最后煎至两面微焦，里面熟透为止，最后淋上色拉调味酱。

当然除此之外，如果3：1饮食原则还能搭配日常的健身活动，肯定会有更好的瘦身效果哦~