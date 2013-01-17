八个动作不仅可以塑形减肥还能治愈疼痛

现在的“低头族”屡见不鲜，我们身边的很多人都是这样，或者说我们自己也是其中的一员，因为手机的发展基本可以满足日常事务。还有上班一族每天都坐在办公室面对着电脑，常感觉头颈肩都僵硬不已。下面八个动作不仅可以塑形减肥还能治愈你的疼痛。

首先我们都知道瑜伽是一个非常健康的运动项目，而且有助于身体塑形。

现在越来越多的人得了头颈肩的毛病，每次面对电脑的时间超过两个小时就会开始酸痛，非常地不舒服。所以现在小编就来拯救你们于水深火热中吧！

下面这些瑜伽动作，你可以在家中的一个角落或者是办公室一角进行。

第一个动作：平躺双腿弯曲到胸前，双手抱着弯曲的双腿，然后先向左侧转身，然后再向右侧转身，这样反复20次一组，坚持一天3组。

第二个动作：双腿跨开，身体向左腿弯曲，左臂伸直压下到左脚掌旁边，右臂伸直向上与左臂在同一直线上面，坚持5秒换另一个手臂，如此反复，15个为一组，坚持一天做3组。

第三个动作：双腿跨开，身体向右腿弯曲，动作同上。

第四个动作：双腿跨开，然后身体向右侧转动，两臂水平伸直，然后在两个手掌反向在后背蝴蝶骨处合十，同时头部向后压，15个为一组，坚持一天3组。

第五个动作：在第四组的基础上面，身体往右腿前倾压下，压下坚持10秒，这个动作同样15个为一组，坚持一天3组，结合第四个动作一起做。

第六个动作：双腿跨开，两个手掌交叠，双臂向上伸直，然后身体向前倾跟双腿呈90度；15个为一组，坚持一天3组。

第七个动作：双腿弯曲，双手抓住双脚踝，身体向上弓起呈拱形状，注意头颈肩必须在瑜伽垫内，减少压力，但是有颈椎病的患者注意不要轻易尝试这个动作，坚持10秒，休息5秒，10个为一组，坚持一天3组。

第八个动作：双腿弯曲，腰部向上弓起，双手插住腰部，双腿轮流向上伸直，动作20个为一组，坚持一天3组。

好了介绍完了这几个动作，各位宝宝们记住要坚持去做哦，可以减少头颈肩的毛病，同时可以健身塑型，是很不错的一组瑜伽动作；但是贵在坚持哦。

一个星期就可以见到效果，不单只是你的酸痛没那么严重了，健身塑形的效果也是一级棒的呦，摆脱赘肉指日可待。