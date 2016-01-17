红酒减肥法帮助大家快速的达到瘦身目的

红酒是很多人都很喜爱的一种饮品，那么平时我们应该采取什么样的方式才能利用红酒达到良好的瘦身效果呢？下面为大家推荐的是红酒减肥法，帮助大家快速的达到瘦身目的。

1、红酒有助消化的作用

在胃中，60—100克葡萄酒，可以使正常胃液的产量提高120毫升（包括1克游离盐酸）。葡萄酒有利于蛋白质的同化；红葡萄酒的丹宁，可以增加肠道肌肉系统中的平滑肌纤维的收缩性。因此，葡萄酒可以调整结肠的功能，对结肠炎有一定的疗效。

甜白葡萄酒含有山梨酸钾，有助于胆汁和胰腺的分泌。因此，葡萄酒可以帮助消化，防治便秘。

2、红酒可增进食欲

葡萄酒鲜艳的颜色，清澈透明的体态，使人赏心悦目；倒入杯中，果香酒香年鼻；品尝时酒中单宁微带涩味，促进食欲。

3、红酒有利尿作用

一些白葡萄酒中，酒石酸钾、硫酸钾、氧化钾含量校高，具利尿作用，可防止水肿和维持体内酸碱平衡。

4、红酒有美容抗衰老的作用

葡萄酒，尤其是干红葡萄酒中的花色素苷和丹宁等多酚类化合物具有活性氧消除功能。葡萄酒中许多成份能在人体内起到抗氧化物的作用。抗氧化物可以多种方式对活性氧基团产生作用。

最简单的方式是清除活性物质。葡萄酒中的水杨酸、苯甲酸和它们的代谢物属于活性氧清除剂这一类抗氧化物。消除活性氧的另一种重要方式是由抗氧化剂向其提供一个氢离子，使其产生还原反应而将其除去。

葡萄酒中的没食子酸、儿茶酚、槲皮酮、花青素、二羟基苯甲酸等，都能与活性氧基团起还原作用而将其除去。

5、红酒有减肥作用

葡萄酒有减轻体重的作用，每升干葡萄酒中含525卡热量，这些热量只相当人体每天平均需要热量的1/15。

饮酒后，葡萄酒能直接被人体吸收、消化，在4小时内全部消耗掉而不会使体重增加。所以经常饮用干葡萄酒的人，不仅能补充人体需要的水分和多种营养素，而且有助于减肥。

6、红酒有滋补作用

葡萄酒中的天然原料及酿制过程，使它蕴藏有多种氨基酸、矿物质和维生素，这都是人体必需补充和吸收的营养品。它可以不经过预先消化，直接被人体吸收。

特别是对体弱者，经常饮用适量葡萄酒，对恢复健康有利。葡萄酒中的酚类物质和奥立多元素（Oligoe Lement），具有搞氧化剂的功能，可以防止人体代谢过程中产生的反应性氧（Ros）对人体的伤害（如对细胞中的DNA和RNA的伤害），这些伤害是导致一些-退化性疾病，如白内障，心血管病、动脉硬化、老化的因素之一。