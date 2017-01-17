最有效的瘦腿秘笈就在这六个动作

腿太粗穿不下裤子？最有效瘦腿秘笈都在这儿了！必须真的走在瘦腿的路上，不然什么也不会发生，爱情更不会来！

动作一、倒踩脚踏车

用腰部的力量将屁屁撑起，双脚在空中踏步。要注意手部摆放的位置，两手平行帮助身体平衡支撑，避免运动伤害。也可以放在抱头放在脑后，跟着双腿的节奏缓慢进行动作。

动作二、踢腿提臀式

腿向后踢的速度不可太快，尽量延伸到自己的极限后停顿5秒再恢复起始动作，循环往复。当然你还可以向外踢，保持好平衡，两个动作交替进行，尽量外展，把握好动作频率。

一次至少要做10-15次，不只运动到大腿后侧的肉肉，连小屁屁也会翘起来呢！

动作三、半蹲摆腿式

像蹲马步一样，起身向正上方摆腿。左右腿交替进行，双手握拳放在胸前跟着腿部的节奏摆动。

大腿前侧会很酸，这个时侯可以加上内外侧摆动，运动大腿内外侧的肉肉，持续5次，每次1分钟。

动作四、弓箭步式

双手叉腰，收紧腹部，单脚向正前方跨出并下蹲，保持整个身体的笔直，后脚不要跪地。整个身体的重心都在后脚上。左右脚各15次，每次持续10秒钟。左右脚交替进行，可加强大腿前侧肌力，延伸大腿后侧肌肉线条，从大腿美到小腿，可拉长整个腿部线条！

动作五、侧抬腿式

点击播放GIF/852K很常见的瘦腿动作，动作也很简单。要注意的是屁屁要向内收，整个身体要尽量成一直线，上下摆动的幅度不用大，重点是要慢要轻，这个动作可以边看电视边做很方便，记得次数要越来越多才会更有效！

左右脚各15次，每次持续5秒钟。

动作六、胜利V型腿

这个姿势不止运动到大腿内侧最难瘦的肥肉，也可以同时训练腹肌呢！一般做几下就流汗了，但爱美的我们千万不能放弃！一次最少也要来个20下，在肌力变好后慢慢增加次数效果会加倍！

仰卧在地面上，双手放在骨盆处然后双腿向上抬起，垂直于地面，脚尖绷直。

保持上半身不动，双腿向两侧打开，形成一个“V”字型，停留数秒，然后回到并拢姿势。