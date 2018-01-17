4个要点才是减掉身上肥肉的正确方法

怎么运动减肥才有效？最适合减肥/减脂的运动，就是长时间的有氧运动：慢跑，快走，跳绳等和短期中高强度的减脂运动：HIIT，减肥操等。通过这些运动和控制低脂高蛋白的饮食，才是减掉身上肥肉的正确方法。

1、减脂都是全身的，增肌才是局部的

虽然我不想打击你，但是局部减肥，是一个骗人的伪命题。

简单的来说，无论你做多少个仰卧起坐，都不可能直接的燃烧到腹部的脂肪。你所感觉到的腹部酸痛，只是因为腹部肌肉得到了锻炼以后的乳酸囤积。

所以所谓的瘦腿，瘦胳膊，瘦肚子，其实都是瘦全身。

最适合减肥/减脂的运动，就是长时间的有氧运动：慢跑，快走，跳绳等和短期中高强度的减脂运动：HIIT，减肥操等。

通过这些运动和控制低脂高蛋白的饮食，才是减掉身上肥肉的正确方法。

2、运动决定你瘦不瘦，拉伸决定你美不美

人从不运动的状态进入运动状态的头一个月，会觉得自己身上的肉变硬了，人变宽了，体重变重了，整个人都不好了。于是得到结论“我身上的脂肪都变成肌肉了！”

这个说法很吴亦凡，因为据说他在某节目中表示健身是为了让身上的脂肪变成肌肉……于是广大网友申请约谈他的健身教练。因为脂肪和肌肉根本就是两种不同的物质，鸡肉可能变成鱼肉吗？

脂肪唯一发生减少的情况，就是你通过控制饮食，和上文提到的有效运动。

而变硬变宽这些现象都需要通过拉伸来改善。如果你发现拉伸也没用，那证明你需要更长时间，更大力度的拉伸，以及一个某宝的拉伸泡沫轴。

3、运动时间越长越好，动作幅度越慢越好

这里所提到的运动时间越长越好，是指在你的个人承受范围内，尽可能多的去运动。比如你有运动半小时的力气，就别15分钟就放弃。

运动幅度越慢越好是针对一些无氧和力量训练的动作，比如举哑铃做深蹲等等。拿深蹲来说，蹲的动作越快也就越省力，但是效果也就越差。当你慢慢蹲时，会发现大腿格外的酸痛，那就是真的到位了。

4、增肌减脂不矛盾，减脂也要适量无氧

对于绝大多数凡夫俗子，比如我来说，减脂和增肌其实是不矛盾的两件事情。因为减肥的时候只做有氧运动，再加上控制饮食，很容易就会出现肌肉流失和代谢下降，然后出现平台期，减不动等等。

而做15分钟左右的有氧能很好的拯救这个问题，在减脂肪的同时，保住一部分的肌肉量，才能让你减肥进度条拉的更快一点。