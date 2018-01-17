增肌减脂3个选择更值得你去实践

增肌减脂并不容易坚持，很多人也并没有做对。有时候盲目“少吃多动”，确实可以在短时间内获取效果，但也难以持续。比起一味的不吃狂炼，下面这几个选择更值得你去实践。

运动后适当饮食

虽然主张热量摄入的控制，但运动后最好还是吃一些东西。运动后适当进食一来可以补充体力，缓解疲劳感，二来可以给身体必要的供能，促进肌肉纤维的修复和生长，更好的促进身心代谢并维持运动后热量消耗的持续状态。

运动后的饮食以低脂、高蛋白为主，所摄入的卡路里总量也不能超过运动时消耗能量的50%，这样才不会影响减脂效果。饮食中，碳水和蛋白质的最佳比例为1.5：1，如果实在不知道怎么拿捏，最稳妥的办法就是喝一瓶乐利装的低脂牛奶，约250ml左右。

运动后一定要拉伸

有氧和力量训练之后，建议进行10分钟左右的拉伸运动，简单的拉伸有助于肌肉放松，帮助排除运动过程中出现在肌纤维中的乳酸，防止第二天肌肉关节酸痛。另外，运动后适当拉伸还能提升肌肉组织的张力和弹力，避免肌肉因充血而硬化，非常适合害怕因跑步而小腿变粗的女生。

运动后不要马上停下来休息

进行完有氧运动、核心训练或是HIIT后不要马上停下来休息，建议做一些低强度的运动，比如在跑步机上散步5分钟左右，这样能更好的保护关节，修复关节在运动中造成的损伤，增加润滑性，提升关节的灵活度。