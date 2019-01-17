饮食疗法吃出一双纤细美丽的手臂

一双纤细美丽的手臂也是美女的必要条件。瘦臂除了靠运动，还可以靠饮食疗法呢，我们今天来看看怎么样吃出美丽手臂来。

消浮肿

寒冷和导致体液循环恶化的饮食习惯，最易造成体内水分滞留而形成积水型浮肿。因此，在饮食上应注意以下几点：

1、尽量多喝水，少喝冷饮。

2、少吃口味重的食物。

3、多吃蔬菜和水果。

另外，要多吃促进血液循环的食物，如番茄、红辣椒、牛肉等，以及草莓、苹果、菠萝、香蕉、梅子、猕猴桃、柠檬等水果。

减脂肪

要想手臂彻底瘦下来，需要全身配合，否则效果也不会太好。因为上半身的脂肪，绝不可能仅仅只堆积在手臂上。手臂肥胖者，通常肩膀、上后背以及前胸部的肌肉也是松垮的，所以想要拥有一双结实的手臂，对那些高热量、高脂肪的食物，还是要敬而远之。

常保持也许经过一段时间的瘦臂后，你无须对夏季的无袖新装敬而远之了。但是，瘦身容易，反弹更容易，尤其是手臂。所以，好的饮食习惯一定要保持。

瘦臂食物

洋葱：含前列腺素A，有舒张血管，降低血压等功能；还含有烯丙基三硫化合物及少量硫氨基酸，可降血脂，预防动脉硬化。40岁以上者更要常吃。

苹果：因富含果胶、纤维素、维生素C等，有非常好的降脂作用。

葡萄柚：葡萄柚酸性物质可以帮助消化液增加，促进消化功能，消除疲劳，美化肌肤。葡萄柚含丰富的维生素C，含糖份少。

番茄：番茄含有红素、食物纤维及果胶等成分，可以降低热量的摄入，促进肠胃蠕动。

香菇：能明显降低血清胆固醇、甘油三酯及低密度脂蛋白水平，经常食用，可使身体内高密度脂蛋白有相对增加趋势。

冬瓜：经常食用冬瓜，能去除身体多余的脂肪和水分，起到减肥的作用。

胡萝卜：富含果胶酸钙，它与胆汁酸磨合后从排便中排出。身体要产生胆汁酸势必会动用血液中的胆固醇，从而使血液中的胆固醇的水平降低。