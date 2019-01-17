7个tips突破瓶颈期走进健身“新时代”

健身是一种生活态度，不是你减肥的工具。如果你已经觉得健身使你“身心疲惫”，那你就别再跟风健身了。如果你是走进了健身的瓶颈期，那么这7个tips你试一下，突破瓶颈期走进“新时代”！

开始前深呼吸1分钟

开始锻炼前比热身更主要的是有一个正确的心态，所以在健身前深呼吸，忘记工作中的压力调整好情绪，专心锻炼。

故意给自己传达一些“良好的共鸣”鼓励自己积极的对话

一旦开始就要时刻提醒自己、鼓励自己坚持下去。建议你在锻炼前的几分钟，在脑子里过一遍今天都要完成什么任务，然后一项一项的在脑海里画勾完成它！积极乐观的开始锻炼。

听一些能让你“甩”起来High歌

积极的自我交谈并不是获得正确心态的唯一途径，音乐就是另一个途径。找一些自己喜欢的歌儿，拒绝抒情，就要high起来！做成一个燃脂歌单带上耳机，速度10点0，甩起来~

将手机调到飞行模式

避免分心就把手机调到飞行模式，每天抱着手机回邮件，上微薄发朋友圈。在健身的时刻，关掉它，专注于你的动作。

带一个计划走进健身房

一个明确的计划，是你“战斗”前所必要的准备。一个没有计划的“战斗”，只会满盘皆输。花一些时间去了解自己，制定一个完美的健身计划，周几周几有氧、周几周几力量，这是必要的也是必须得。

泡沫轴开启你的健身之旅

泡沫轴不仅可以放松肌肉，释放筋膜。增加肌肉的流动性，不仅可以在训练结束后，放松身体。也可以在健身前来促进肌肉流动，激活身体。

不要因为他人影响你的计划

健身房在人多的时候器械肯定是不够用的，会出现排队的现象。如果重量相同，可以商量一起来完成动作，或是先锻炼下一个部分。不要因为人多而改变自己的计划，或者取消计划。

这7个健身Tips要牢记，不要盲目跟风的健身，也不要漫无目的的健身，想练就要好好练！