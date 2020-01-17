适合自己的才会让减肥事半功倍

减肥可并不像你想的在健身房泡着那么简单，在我们开始减肥的时刻，是不是应该先搞清楚你是什么体质-该用什么方法减肥呢-是不是饮食紊乱造成的-或是缺乏锻炼-因此清楚自己追求的是什么；清楚什么方式适合自己，高效又对症的方式，才会让你的减肥事半功倍！

做一个真正你喜欢的运动

健身是一种生活态度，并不是你减肥的工具。一旦你准备健身减肥的话，不要听信别人应该怎么练，通过尝试，找到自己喜欢并且适合自己的运动、项目或者操课。这样才能坚持下去！

不要太在意你燃烧了多少卡路里

测试卡路里只是一种方式，不同的训练燃烧的卡路里是不同的，并不代表燃烧少的不好。你需要制定一套合理平衡的燃烧卡路里方案，不要强求数值。

专注于强度

心率是你减肥的关键，只有达到的一定的心率，身体才开始消耗脂肪。如果你一直在小碎步慢跑，或是一边聊天一边练，心率达不到都是白搭。所以高强度HIIT、TABATA为何能燃烧脂肪你该懂了吧。

但并不需要每次训练都是高强度

每周三次高强度的训练就够了，其他时间充分休息。肌肉也需要有缓冲休息的时间，这样才能更好地迎接下一次的挑战！每日15-20分钟的高强度训练，每周3-4次。建议可以考虑游泳或者单车都是很好的运动。

力量训练不能忽视

减脂的同时也不能忘了增肌，消耗的热量转换成肌肉，提高新陈代谢，这对减肥很重要。每周2-4天的力量训练，获得最佳的健身效果。

多做复合型动作

已经不止一次在健身房听到了，多做“复合型动作”这句话。所谓复合型动作，类似于深蹲。它会在锻炼到臀部的同时，运动到身体的其他部位。多做复合型的运动，提高心率，燃烧更多卡路里。

保证运动后拉伸

灵活性很重要，确保肌肉和肌腱的灵活防止伤害。在锻炼后做一些拉伸，在泡沫轴上伸展，让身体降温，也可以提高你的柔韧性。

最后，让健身变成生活态度

健身是一种生活态度，是一种生活习惯。如果真的很累，没必要强求自己一定要去健身房，一定要展开瑜伽垫。不疼不痒的做几个动作，不如踏踏实实休息，睡一个元气满满的觉，用好的状态迎接每一次“碾压”！