冬天食欲大增要坚守保持体态基本7原则

气温已经开始下降，食欲也开始大增，活动力每日递减，就像已经快要进入动物的冬眠状态，但只剩嘴巴依旧在活动。再加上被一层层厚重的服装包裹着，有几层肥肉隐藏在底下好像也不是什么太大不了的事，然后夏天再来后悔莫及。这一个冬天，一定要坚守住保持体态的基本原则，明年夏天才不会又陷入塑身的地狱。

1、冬天其实是最好的减重时间

因为气温较低的关系，冬天需要燃烧更多的热量来维持身体的热能，代谢也会比较快，其实是一个减重的好时机。基本上如果不要饮食不要过量，适度运动就能够顺利减重。

2、持续保持运动习惯

把运动当成是生活中必定要做的事，象是洗澡或刷牙一样，不能随便松懈，只要没按时运动，你的身体就会感觉到非常不自在。最好的方式就是约一个互相砥砺的朋友一起运动，设定时间，如每天下班后、或是上班前，互相督促和鼓励。

3、将运动移到室内

要你与外面严寒的气温抵抗，可能会让你有点退却三步，不如就把运动移到室内，做一些居家运动，或是到健身房，室内游泳池等等，让身体不会因为外面的低温而有排斥感，运动加上代谢率增加，冬日塑身效果反而可以事倍功半。

4、比起热巧克力，健康无糖饮更好

许多女生在冬天的时候无法抗拒热巧克力的魅力，但如果是冬天容易手脚冰冷的女生，可以多喝一点桂圆枸杞茶，或是人参甘草饮，能帮助补气提神，手脚也比较不会容易冰冷，新陈代谢也会更好。

5、不要过度保暖

怕不怕冷其实是可以慢慢训练的，许多人总是喜欢把自己包得密不通风，长时间下来耐冷度就会降低，变得愈来愈怕冷。其实，温度越低，身体更容易消耗热量，只要适当的维持保暖，让自己身体一直处于在动作的状态，就能够提供热量，维持体温。（但也不要为了要减肥而穿很少，感冒了）

6、饿的时候，只吃健康的点心

冬天的时候，总是特别会有饿感，好像一两个小时就需要进食一次，才能补充身体的热能。当你感觉到飢饿的时候，让自己只吃健康的点心，如无糖麦片棒、低糖水果、或是水煮蔬菜和鸡肉等等，要让自己的大脑知道，冬天不是代表可以随便乱吃，让心智去控制自己的食欲。

7、大食怪不要来

我们的意志力有时候就是这么薄弱，不然就不叫做人类，尤其是冬天的时候，任何锅类，巧克力，红豆汤，任何能让身体暖和的食物，都能让我们脆弱的脑波受到影响，被大食怪附身。尽量限制自己一个月只吃一次锅类或烧烤，尽量不要喝火锅的汤，吃任何的加工食品，例如饺类、热狗、冷冻食品等等。

最重要的就是自律和意志力，只要遵循以上原则，明年夏天一到，一换上轻薄的衣服，你已经是魔鬼身材了！