冬季瘦身12个方法打造瘦人体质

冬天到了，又有很多的美眉在担心喝水都胖的自己要怎么熬过冬季这个易胖的季节。何不偷师学艺帮自己打造成瘦人体质，让冬天也撼动不了咱后天学成的瘦人体质。

冬季瘦身方法1：主食都要放厨房

把开胃菜，含淀粉食品，高脂肪食品都放在厨房中。没有它们在桌子上可以让你关注当前，不受诱惑。

将普通蔬菜，沙拉或者作为甜品的水果放在桌子上——我们中很少有人从这些物质中摄取足够的营养。这样可以将正餐的卡路里摄入减少15-20%。

冬季瘦身方法2：不要立刻清理餐具

一项研究中显示：吃鸡翅的同时不断清理桌面的志愿者与其他鸡骨头堆成小山的志愿者相比较，多吃掉30%。

如果你吃的是带有纸托的小蛋糕、盒装饼干、冰激凌或其他任何会产生垃圾的高热量食物，吃的时候一定要留着那些碎片残骸，这样你就会知道自己吃了多少。

冬季瘦身方法3：使用小碟子，高高瘦瘦的杯子

抵制那些为大巨人准备的成套餐具。

正常份量的食物在小一点的餐碟中看上去更加丰盛。

几项研究都显示，无论是小孩子还是经验丰富的调酒师在使用瘦长的杯子时倒出的液体要比短而粗的杯子少。

冬季瘦身方法4：酒留在甜点时分享

酒精总是让用餐时间变长。如果你喜欢在吃饭时佐以红酒或啤酒，那么最好放在甜点环节，同时可以选择水果作为甜点来抵消热量。

一杯浆果搭配一杯梅洛葡萄酒，或是夏敦埃酒搭配李子或桃子，又或是白葡萄气泡酒搭配几个小柑橘或草莓，都是不错的选择。

冬季瘦身方法5：吃东西要时不时地，停下来，看一看，听一听

不要满嘴食物就开口讲话。

通过进餐时放下刀叉碗筷，关注席间漫谈，来培养谈话的艺术，延长餐点时间。

一些夫妇或家庭约定在席间分享他们一天的快乐时光。

冬季瘦身方法6：将盘子里的食物分开

有时候，餐厅建议取一个外带餐盒，在吃饭之前先将1/2的食物打包。这种传统的建议看起来见效不大，特别是当你面对一桌向往已久的晚餐或者和新朋友聚餐时，餐厅的建议就更不能奏效了。

为了避免吃太多，要简单的标记下哪些食物是一会儿要吃的，哪些是过后才吃的——也就是说，把一会儿要吃的肉先切下来，然后在吃饭的过程中，慢慢的将肉切成可口的大小。

把米饭分成两份，一份是现在要吃的，一份是要打包带回家的。这样做时不要太夸张，只不过是动动勺子动动叉子就能完成的事。

吃完现在要吃的份量后，把餐巾叠上，把餐具放到盘子上，就不要再吃了。

冬季瘦身方法7：烘培时嚼个口香糖

一般情况下，烹饪时没有必要尝曲奇饼面团或者蛋糕糊的味道怎么样，所以嘴巴里嚼一块儿有浓浓薄荷味的口香糖，味蕾就无暇顾及其他的味道了。

注意：要选择无糖木糖醇口香糖，它还能帮助抵抗口腔细菌。

冬季瘦身方法8：教育孩子刷自己的盘子

即便是4岁的孩子，也能把盘子拿到厨房洗干净。

如果你把垃圾篓拿出来，他们就会把没吃完的食物倒入垃圾桶中。

如果你不想把食物扔掉，就把它们放到冰箱里，但是决不能自己吃掉！

冬季瘦身方法9：别老惦记着吃饭

如果白天未摄取人体必需的食物，晚上就会感到非常饥饿，而且当你感到疲惫时，抵抗饥饿的能力会大大降低。

如果你没时间吃早餐，准备一到两种早上可以边工作边吃的食物。当然，你也可以在头天晚上就准备好。

如果你错过了吃午饭的时间，从家带点吃的，这样你就不用一直惦记着你还没吃饭了。

冬季瘦身方法10：照顾好自己、为自己减轻压力

生气的时候，与其狂吃冰淇淋，不如去做些能够让身心冷静并放松下来的瑜伽动作：

慢慢的呼吸，然后每次集中在身体上的一个部位。呼气时，那个部位的紧张感就会消除。你可以先从脚部做起，从颈部、肩部、头部和脸部（放松眼睛甚至是舌头——你会惊奇的发现，原来你可以释放这么多的紧张感）。

二十分钟的放松能够降低压力荷尔蒙皮质醇的水平，降低对食物的欲望。

或者你可以和朋友打电话聊聊天、写封邮件、读一本好书、出去走走、仰望夜空的月亮和星星、和宠物一起玩耍、给配偶一个拥抱。

冬季瘦身方法11：睡觉前两小时关上厨房门

我们保证，一两天你就会习惯的。

如果你家的厨房里有个小办公角落（现在很多新建的房屋和公寓中都有），这块儿地方就只放烹饪书吧——办公的地方一定要在房间的其他位置，这样除了吃饭时间外，你在厨房就不会吃太多食物了。

冬季瘦身方法12：看电视时不要吃零食

很多电视节目中会穿插很多垃圾食品以及快餐的商业广告，而且这些食品以量大、含糖量高、胶状、含奶酪、巧克力为主要特征，这种广告性的食物轰炸会让你失去理智，诱发你的食欲：看到就想吃。

毫无疑问，在哈佛大学对儿童的饮食习惯研究和电视节目对其影响中发现：孩子们每看一小时电视，就会多摄入167焦卡路里。因此我们可以推测，成人的这个数字也不会少到哪里去。

所以，最好的解决办法就是，看电视时不要吃零食。