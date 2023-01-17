半断食减肥法排除毒素不易反弹快速瘦身

半断食减肥法非常有助于将身体内的毒素排出，只有排除毒素后，后续的减肥才能有效的进行，并且半断食减肥法不会轻易反弹。但是，如何断食才是正确的减肥方法呢？下面就来教你正确使用半断食减肥法，轻松减肥快速瘦身。

■究极的排毒方法“半断食”

断食的英文为Fast。早餐的英文为Breakfast，也就是打破断食的意思。从这里可以知道，我们每天在睡眠时，无意识中就已经在断食了。

经由睡觉时的断食，我们的肠胃才得以休息。但是，很晚才吃晚餐或是饮酒则会缩短肠胃休息的时间。

如同我们人类不休息就无法确实工作，肠胃无法休息就没有办法确实运作。因此，身体的代谢也会越来越差。

最近有许多专家指出，现代人“吃太多”，吃太多会引起多种现代疾病。此外，吃太多也是造成老化的原因。

“不吃早餐与午餐处于真正空腹的状态时，肚子会发出咕的声音。这时Sirtuin遗传因子会发现体内细胞所受损的遗传因子进而修复，让身体恢复年轻。”

也就是说，断食不仅可以排毒，还可以恢复年轻活力。

但是，一整天都不吃东西也是很痛苦的。不仅很难维持，方法错误反而会造成复胖有损健康。完全不吃东西的断食还是要经过专家的指导实行。

这回要推荐的是多数艺人所使用的“半断食”。半断食是指将1天3次的饮食，不吃固体食物，改摄取液体的方法。利用液体摄取维他命及矿物质，对肠胃的负担也较少，还能补充必要的营养。

可以减少空腹感，不会感到痛苦，所以也比较容易持续。大家一定要试试看。接下来要为大家介绍半断食所推荐的菜单。

■半断食的3种推荐菜单

（1）现榨果汁

用现在流行的果汁做为断食菜单是非常适合的！因为水果含有丰富的维他命、矿物质与酵素，是非常推荐的。选择季节性营养价值高的水果，为了添加甜味的可以加入香蕉。

这个‘Veggie Dell’是萃取106种植物原料精华的酵素饮料，换算成1日所需的蔬菜量，可以摄取到蔬菜1020g的营养。在多数的酵素中也算是好喝的，许多人感受到其减肥效果与美肌效果。大家也可以寻找类似的商品代替。

大家可以参考所介绍的菜单，一周1次或是一个月1次等，按照自己的进度，在没有压力的情况下进行半断食。

（2）“没有料”的味噌汤

只要去除掉料就是断食的料理了！建议大家留下前一天的味噌汤做为隔天断食用。含有蔬菜与贝类等精华的味噌汤，还可以摄取到维他命及矿物质。此外，味噌含有维他命、矿物质及大豆异黄酮，具有许多令女性开心的效果。

（3）酵素饮料

小仓优子做为断食时使用而出名的‘Veggie Dell’。除了小仓优子以外，多数艺人及模特儿也是爱用者。