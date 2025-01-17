养成5个好习惯解决冬日肥胖问题

冬季寒冷，身体更容易储存脂肪，寒冷又让人不愿意去运动，所以在冬季比较容易长胖，那么怎么才能解决冬日肥胖的问题呢，养成这些好习惯就可以啦。

1、少食多餐

每天吃五餐，每餐都少吃一点。不要怕别人说自己是个大馋猫，不规则的饮食可以让自己变成脂肪燃烧的机器。因为长期标准的进食时刻，会使消化系统条件反射一般立即进入最佳工作状态，这个状态下对营养的吸收功能非常强。因此早午晚三顿正餐而外，可以在上午加餐，吃点酸奶和坚果，下午加餐吃点水果或者牛肉干，权当小吃了，保证正餐的时候不会有强烈的饥饿感，不会吃得过饱。

2、低卡哲学

从bmi值来看，0.5公斤=3500卡热量。有了bmi值的参照，你就知道自己一天应该摄取多少卡路里了。前面这个公式是为了提醒你保证进餐的低卡哲学，不要总是开怀畅吃，每多摄入3500卡热量，你的体重就可能增长0.5公斤，反之少摄入就减少0.5公斤。

3、洗热水浴

工作了一天，回家洗个热水澡，舒服又解乏！热水澡可以让你紧张一天的心情得到舒缓，这样在无意间就让你达到减肥的效果。当你将身体完全浸泡在热水里，你全身的毛孔就会自动扩张来，这样就会让皮肤完全忘记外面的寒冷，在冬季大大出汗，把多余的脂肪燃烧掉，随汗水排出来，畅快淋漓。

4、增加日照

冬季寒冷，很多人喜欢宅着，不喜欢外出，但是对于要保持身材或者要减肥的你，可不能也懒懒的！千万不要因为太阳的吝啬而吝啬让自己晒太阳的机会。在秋冬季节，室外活动减少了，太阳也少晒到，身体的一些机能就开始偷懒，脂肪开始堆积。在冬季日常多晒太阳可以唤醒身体，让那些罢工的地方运动起来，这才是健康的减肥方案。成功减肥的关键和难点在于改变生活习惯，优秀的减肥产品能帮助你改变。

5、系腰带

穿低腰裤是近年来的时尚风，许多裤子腰线上没有设计穿腰带的地方，所以很多女孩子长期都不系腰带，逐渐腰宽体胖。能够帮助腰部用力，锻炼腹肌，并且控制胃下垂等等的腰带，一定要重新捡回来，这样吃饭的时候很快能感受到胃部对腰带的压力，提醒自己停止进食。另一方面，系腰带能保持腰部的线条，使脂肪不会在这里长期停滞。