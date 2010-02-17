不节食不运动消除身体浮肿的盆浴法

新年假期真的是值得欢呼，估计宝贝们又开心的管不住嘴了！也难怪，农历新年这种阖家欢聚的喜庆节日，大吃大喝是必选节目。可是难为了我们一年到头来严格管理的身材，不节食，不运动，如何能不浮肿？！

想要改善身体线条，穿上美美的衣服，又无法坚持运动，但是还想要轻轻松松的瘦下来！会不会太贪心了啊！？不用怕，因为今天就要给你们这些贪心的宝宝安利不需要运动，也能轻松改善假日里因为暴饮暴食而浮肿的身体！

首先，想要减肥，最需要的就是加快身体的代谢。运动和素食排毒这些方法，最根本的目的就是加快身体代谢。并不是让你的身体少摄入热量，或者代谢掉热量。你以为你每天运动个30分钟能代谢掉多少热量？！真的是图样图森破了！

那么问题来了，如何有效的加快身体的代谢呢？前提是还不需要运动？森破！热水澡就可以啦！不要以为只是简单的冲个澡就能瘦了，这里说的热水澡是指盆浴！也就是在浴盆里放满热水，全身浸入到热水中，利用水温加快身体的血液循环。

这种盆浴加快身体代谢的方法，和运动相比并不差呢！尤其是针对下半身容易浮肿的妹子，瘦腿的效果是肉眼可见的哦！可以再洗澡水中加入自己喜欢的香氛精油或者浴盐，轻松舒缓的香氛还能放松你的神经，对皮肤也好的！

注意不要一下子整个身体沉下去，要一点点的浸入全身。因为你一下子整个人泡进去可能会容易头晕，所以先坐直，浸泡下半身，做适当的按摩。然后慢慢的浸入到胸口的位置，过几分钟之后你就会感觉到身体冒汗，整个人都热乎乎的。

如果你还能接受的话，可以试着把头也沉到水下。额~~~说的好像恐怖片！并不是，这个叫做头部spa，如果你有睡眠问题的话，建议你可以尝试这样做。出浴之后就不要再冲洗淋浴了，直接擦干睡觉就可以了！

霓虹国的妹子就是盆浴的热衷粉丝，每天睡觉之前都是要泡澡的。盆浴不仅能够加快身体代谢，达到排出浮肿，瘦身减肥的目的。还可以舒缓神经，放松身体肌肉，帮助你赶走一天的疲劳，尽快入睡。另外，经常泡盆浴的妹子，全身皮肤都会变好哦！