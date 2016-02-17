一吃就发胖的6种食物

减肥三十六计，最讲究的就是知己知彼。要知道，经常有些食物披着一张健康低卡的表皮，却干着增肥的事情。

腐竹

腐竹是一种豆制品，但是它的热量奇高，每100g的腐竹热量是459大卡！

那是因为腐竹主要是由大豆蛋白膜和脂肪构成，基本上黄豆中的大量脂肪都集结在了腐竹之中。

所以别以为是豆制品，就放开吃腐竹哦~

罐装果汁

很多人觉得喝果汁和吃水果是一回事，其实并不是。大多数的罐装包装果汁，都是用浓缩果汁勾兑出来的。水果中的维生素，纤维素都已经损失的七七八八。

喝罐装果汁和喝糖水，已经没有什么差别了。

饼干

九姑娘有个朋友，自从爱上烘焙，体重就跟着厨艺一起涨上去了。由此可见，饼干是一种多么可怕的食物。

最可怕的事，很多号称减肥粗粮饼干，同样有着不少的脂肪和热量。拿最朴实的全麦苏打饼干来说，油脂含量在30%~50%不等，每100g的热量有接近500大卡！吃进去的，就是面粉，糖和油！

牛角包

和全麦面包的朴实不同，牛角包带着一种独特的法式优雅。然而优雅是不属于胖子的，作为一个曾经的文艺青年，我也试过一个可颂一杯咖啡，算起来也就是300-400大卡，可是你根本撑不过早上10点！

没错，所有名字中带酥的面包点心，热量和油脂含量都奇高无比。每100g的热量是375大卡，可是根本饱腹不了1个小时。

方便面

本九以前有个同事，减肥一直不成功。有一天，她说自己晚上经常吃泡面，而且吃完以后她发现没多久就饿了，所以她认为这代表她吃的并不多，并不会长胖。

你看，这世界上就是有很多食物，除了好吃，一无是处，既不能给你饱腹感，也不能给你营养，泡面就是其中之一。每一包泡面的热量在400大卡以上！

罐装咖啡

一般的罐装咖啡大概只有240毫升，但热量却也有300+大卡。那是因为罐装咖啡和速溶咖啡已经按照香甜可口的比例，在咖啡粉中添加了大量的糖和奶精。

所以凡是好喝的咖啡，都只能和增肥拉上关系。