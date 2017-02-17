守住瘦身三项原则轻松达到瘦身目的

可爱聪明的仙女宝宝们都知道，减肥要靠多运动和控制饮食两方面达成的。但是能够真正坚持下来的宝宝并不多。其实只需要守住瘦身的三项原则，就可轻松达到瘦身目的。那么，什么是瘦身的三项原则呢？

瘦身三项原则第一项：三餐要定时！

有时候你发现自己胖了，并不是因为你昨晚多吃了一份甜点，也不是因为你咖啡里多加了一份焦糖，也许是因三餐不定时不定量所造成的，若能定时定量的话，就可控制每天的热量摄取以达到减肥瘦身的目的。

另外，平时少吃零食甜点和含糖饮料；吃饭时细咽慢嚼使食物与唾液充分混合；三餐以外的时间不吃任何含有热量的食物或饮料……在饮食方面，三餐要定时定量。早餐一定要吃，晚餐一定要少，这些都有助于减肥瘦身。

瘦身三项原则第二项：饭吃三分饱！

为了减肥，相信仙女们都尝试过晚餐不吃，或者每餐只吃七八分饱。罢特，每餐只能吃三分饱，估计仙女们真的会哭晕在厕所。Excuse me！三分饱？！are you kidding me？！我们每天上班下班赶地铁，你只给我们吃三分饱？！

冷静一下，饭吃三分饱并不会让你哭晕在厕所，因为这里说的三分饱，并不是说只吃三分之一碗饭其他什么都不吃，而是要把剩下来的空间留给蔬菜水果去填充。简单的说，就是少吃米饭面食类，多吃蔬菜水果类食物。

瘦身三项原则第三项：热量少三百！

一碗尖头的白饭热量大约是300卡，如果三餐皆以白饭为主食又能做到饭吃三分饱的话，一天最少可以减少300卡的热量！一天少300卡，十天就是3000卡，一个月就是9000卡，相当于慢跑了20个小时。word天！真是不容小觑！

当然你不可能三餐都吃一碗尖头白饭，再者，饭少吃了蔬菜水果多吃也会有热量进来。你可以适当调整你的肉类和淀粉摄取量，或者零食从巧克力换成麦片。只要取一个目标，饮食控制能够达到热量少300的最低要求就可以。

以上就是瘦身的三项原则，只要从现在开始守住这三项，就不用怕夏天了。罢特，减肥一定要循序渐进，一味节食求速瘦成一道闪电，只会弄巧成拙！每天算算卡路里，定时吃好三餐，你想要的完美体型就会向你招手啦！