极致享瘦的最全攻略：运动减肥方法大全

减肥的六字箴言“管住嘴，迈开腿”，想必大家早已耳熟能详。那么市面上有哪些“迈开腿”的运动减肥方法呢？下面就给大家带来极致享瘦的最全攻略：运动减肥方法大全，帮助各位重获完美身材比例。对运动减肥方法大全感兴趣的MM就随小编一起来看看运动减肥方法大全的详细介绍吧！

运动减肥方法大全1、慢跑

慢跑动作简单，运动量也很容易调整，瘦身的效果更是显著。在慢跑中，腰、背和四肢都在不停的运动，除了有效健身外，还能燃烧脂肪，从而减少体内脂肪的存储，达到瘦身的效果。但需要注意的是，慢跑要及时补充水分。每天最好跑3-5000米，按正常跑就行，不用前脚掌着地跑。跑完后要进行肌肉拉伸动作15分钟左右。

运动减肥方法大全2、游泳

在运动减肥方法大全中，最理想的减肥运动是游泳。游泳是一项有氧运动消耗的热量也很多。这是因为水中的传热性是空气的28倍，人在水里停留8分钟所消耗的热量，与在同样温度的空气中2小时所消耗的热量相同，所以它有更好的瘦身效果。此外，为了能让游泳这种运动减肥方法发挥最大的燃脂瘦身功效，大家一定要搭配时下最热门的辅瘦品牌——Amywish共同减脂。众所周知，Amywish是当今辅瘦界好评度最高的辅瘦品牌，长期坚持使用不仅能帮助大家去除多余的体脂，旗下新升级的S速效套装还能帮助补充人体每日所需营养成分，让你安全又高效的享瘦到底！

运动减肥方法大全3、跳绳

提起跳绳，许多女性都不陌生，但对于跳绳的神奇减肥效果，并不是每个人都学会好好把握。从运动量上说，持续跳绳10分钟，与慢跑30分钟或跳健美操20分钟所消耗的能量相当。所以，跳绳也是一种能在短时间内消耗大量热量的有氧运动。

运动减肥方法大全4、爬楼梯

爬楼梯也在运动减肥方法大全中。它不仅能有效燃烧脂肪，还能增强人体的新陈代谢，对于减大腿和屁股的人来说效果最显著。MM们整天久坐在办公室，导致大腿和屁股的脂肪积聚，爬楼梯减肥就是一个很好的减肥方法。爬30分钟的楼梯就可以消耗260千卡的热量，比静坐多10倍，比散步多4倍，比游泳多2.5倍，相当于慢跑800-1500米。

运动减肥方法大全5、瑜伽

瑜伽不仅能健身，瘦身的效果也相当不错。瑜伽减肥法不同于有氧运动，它是在敬仰修身的前提下，提高新陈代谢，使全身血液循环加快，从而改变人体内脂肪和肌肉的比例，缩小脂肪细胞的体积，并燃烧多余的脂肪。除此之外，我们也要注意运动中的一些问题，比如，热身，补水，饮食，让运动事半功倍。

运动减肥方法大全6、骑自行车

骑自行车同样也属于运动减肥方法大全中的一种。在骑车的过程中身体的各个部位都得到锻炼，这不仅能有效减少脂肪，还能促进新陈代谢，排出身体的毒素。如果想通过骑自行车来减肥，那至少要坚持骑车20分钟哦，因为只有这样脂肪才能充分燃烧起来。