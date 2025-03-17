上班族小妙招减少腹部的赘肉

经常听很多上班族抱怨没有时间锻炼，吃完就坐着，下班就瘫着，每天忙于工作，有时候还要加班，想锻炼都是有心无力的。其实上班的时候也能减肥，只要你用对了方法，今天教大家小妙招减少腹部的赘肉。

一、时常站立

上班族最容易长肉的地方就是腹部，一天8小时几乎很少起来，一直坐在电脑面前，只能听敲键盘啪啪的声音。每次吃完了午饭就爬着休息，不想长肉都难啊。不管你有忙，每一小时至少要站起来休息下，伸伸胳膊，伸伸腿，扭下腰。尤其是吃完午饭一定要站起来走动走动。

二、多喝水

喝水的好处不用多说了吧，每天保持足够的水分促进消化，排出毒素。如果中午吃的太油腻更要多喝水了。水喝的多，上厕所的次数也多，正好借喝水、上厕所的间隙站起来休息下。

三、不要翘腿

你最需要戒掉的坏习惯就是翘腿。很多上班族都有翘腿的毛病，其实这个动作会压迫血管和神经，本来坐着就血液循环缓慢容易堆积垃圾和脂肪，再把血管和神经压迫了，发胖可能会更严重。

四、随时做腹式呼吸

在办公室只要你想起来就做一下腹式呼吸吧！它的好处是可刺激肠胃蠕动，促进宿便的排出，加速腹部脂肪燃烧。做法：用鼻子慢而沉的吸气，感觉腹部慢慢隆起，停住呼吸几秒钟后，再慢慢由口呼气，感觉腹部凹陷，每分钟做5-6次即可。呼吸时记得把注意力集中在腹部起伏上。

五、顺时针抚摸

对肚子的抚摸也是很不错的选择的，记得，右手稍用力地按在自己肥肉的地方，然后可以大面积也可以小面积地抚摸那里的肥肉，顺时针。过一会儿后，再加大一点点力度，这样再抚摸。慢慢地把力加大，最后抚摸到肚子的肉，有很强烈的炽热感后可以停了，这是为了燃脂哦。