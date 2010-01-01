在家就能做的四个瘦腰妙招专治各种不服

眼看着天气越来越暖啦，“巴掌腰”也要快快上线！这个夏天我们一起变身“小腰精”，专治各种不服！学习这四个在家就能做的瘦腰动作！

瘦腰妙招一：平板支撑

不得不说，平板支撑是燃脂动作里面效果较好的一款，而且简单轻便，一个简单的瑜伽垫就可以陪你完成每日的训练！同时不同的着力点也会给身体不同位置带来训练，学会用腰部去分担一下手臂的力，那么，简单的平板支撑动作就可以让你加速燃脂的同时，帮助完美的紧致腰腹部的线条。

瘦腰妙招二：负重深蹲

如果想追求更好的效果，除了基础燃脂的有氧运动之外，你应该将深蹲这个在家就可以完成的无氧运动进行到底！深蹲不仅可以紧致腰部线条，同时对提升臀部和增加腿部肌肉也有很大的帮助。如果你是经常深蹲的姑娘，可以适当地加上一对哑铃或者杠铃进行负重深蹲，效果更优！

瘦腰妙招三：腰部组合练习

将双手轻轻抱住头部，弯曲左腿时候用右肘尽量的去够到左腿的膝盖处，反之亦然。这样来回以30个为一组，每天下班在家做3组，腰腹脂肪燃烧掉，肌肉也会更紧致。

瘦腰妙招四：后腰减脂

Step1：首先将身体平躺在垫子上，然后双脚抬起离地45度左右，重复做空中蹬自行车的动作。很利于燃烧后腰部的脂肪哦！

Step2：将手肘放在瑜伽球上，保持平衡，然后双脚进行交替的蹬地训练，这个动作不仅仅可以燃脂还可以同时锻炼到腹部和臀部的肌肉。