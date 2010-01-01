7种运动消除背上赘肉打造迷人蝴蝶骨

一般大家都很容易发现自己腰腹间、腿部、手臂胖了，但很少人注意到自己背上的赘肉，背上的肉长的轻松减的难，平时做的运动好像都对背部没什么作用。那我们该如何消除背上赘肉呢？有哪些运动可以让我们快速和虎背说再见？

1、向斜后方摆臂瘦背

其实当大家保持着站立姿势的时候也是能够瘦身减肥的，想要瘦背，那么就要腰身挺直，然后双手放在身体两侧，利用手臂的力量将左臂缓慢向斜后方摆动，达到极限时保持该姿势片刻，再缓慢恢复原姿势，接着换右臂重复。

2、颈后高滑轮下拉

背部的赘肉一般都隐藏在两肩胛骨和腋下附近，显示不出女性迷人的蝴蝶骨。如果条件允许，可以运用专业器械在健身房进行瘦背运动最有效。每天坚持做做颈部高滑轮下拉6组，每组20次，每组间隔两到三分钟。坚持一段时候后，你就会发现背颈部的赘肉就会慢慢紧实，呈现出迷人的蝴蝶骨。

3、立式俯卧撑运动

双手贴紧墙壁，身体前倾站立，手臂保持平行于地面，然后绷紧背部、收紧腹肌，慢慢压低身体高度，到尽量低的位置时保持10秒钟，然后将身体慢慢推回原位，坚持每天都练习，而且每次练习达到15个。

4、向背内侧夹紧双肩

对于上班族来说定期去健身房可能时间不允许，还有一个懒人的办法。即使你看电视的时候，也要随时保持挺胸收腹，双肩向背部的内侧中心夹紧，然后放松，反复的练习。每天坚持半小时，虽然效果没有去健身房那么有效果，但是每天坚持去做，蝴蝶骨也会慢慢的凸显出来。

5、随手哑铃操运动

握紧哑铃，以手心朝着身体内侧的方向抓起，然后向上做反复的推举，举起哑铃时呼气，放下时吸气。注意推举时不要使用手腕的力量，也不要弯曲手腕，没有哑铃可用装满水的矿泉水瓶代替哦。

6、侧撑式瑜伽练习

开始姿势为下犬式，双脚并拢夹紧大拇脚指。将右手靠拢至瑜伽垫中上方；向上翻转90度使身体朝右侧，右脚跟着地，右脚稍稍弯曲辅助身体保持平衡；慢慢抬起左臂向上举起。保持正确的姿势并缓缓呼吸五次。

7、学猫拱腰法

做法：早上醒来，先揉揉眼睛、搓搓脸，用手向后梳头发，然后双手手臂从肩上伸出来，向后震震手臂，向后仰仰头部，接着躺在被窝里伸个懒腰或者向上挺几挺腹部，再翻身趴下，像猫“长身”一样用力地拱拱腰，尽量伸展腰背以及四肢的肌肉。