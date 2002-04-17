跑步能减肥为什么还要去健身房？

很多小伙伴在质疑一个问题，“跑步能减肥为什么还要去健身房？”，这不是白花钱吗！那么到底是什么呢？

原因一：提高基础代谢率

肌肉力量练习可以帮助你提高基础代谢率。简单来说，你的身体有一个基础代谢率（BMR）。当你采取节食这个方法一段时间，你的卡路里摄取量长期过低，这样虽然你的体重会下降，但当你的新陈代谢率只会变得越来越低，来避免你流失能量（你身体启动了生存机制Survival Mode）。一旦减肥结束，你恢复你平常的卡路里摄取，当你的BMR已经大大下降，你可以摄取的卡路里比减肥前更低，变成你餐餐摄取过量，造成体重反弹，你就越来越胖了。

跑步属于有氧运动，并不能帮助身体有效刺激和增加肌肉量，因此对提高基础代谢率并无多大帮助。

原因二：跑步练不出你要的体型

影响你身型有三种东西：

你的骨架、肌肉和脂肪。

你不能改变你的高度和骨架，但你可以改变你身体裡的肌肉和脂肪比例。想要topmodel的身型，你一定要增加你的体肌比，减少你的体脂比。体肌比是你身体裡肌肉的重量除以你的总重量。体脂比都一样。

所以你在减重的期间，一定一定要做些什麽来维持你的肌肉！重力训练正正可以让你同时减脂肪和增加肌肉。练出肌肉更会让你减肥事半功倍！因为多肌肉会帮助你更快地燃烧脂肪。

原因三：力量练习更有助于减肥

健身房使用力量器械进行肌力训练，会带来的肌肉增多，肌体在静态下的新陈代谢率也会逐步增加，所以每天你都会消耗更多的热量。研究发现，肌体每增加1磅肌肉，每日会多消耗35-50千卡热量。

凡是每周进行3次力量训练的女性，在坚持锻炼8周后，平均增加了1.75磅肌肉，同时减掉了3.5磅脂肪。与男士不同，女性一般不会因肌力训练使身躯发达，因为女性身体使肌肉发达的激素水平只有男性的1/10至1/30。

原因四：好臀形好腰身是跑不出来的

如果你有想过为什么自己无论如何跑步都不能变成她们？因为她们全都请教练做力量训练，才会有那样结实的腹肌和坚挺的屁股。