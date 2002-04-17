臀部快速减肥的小妙招和动作

现在由于人们的物质生活相对较好，因此许多人容易被肥胖的问题所困扰。而肥胖的其中体现之一就是臀部肥大。那么对于爱美的女性而言有什么比较好的瘦臀方法呢？下面给大家介绍臀部快速减肥的小妙招，供大家参考。

臀部快速减肥的小妙招

1、每天晚上吃完饭后，不妨拉起爱人的手来个爱情慢跑吧，跑步可以有效地消耗一天摄入的脂肪，抑制糖类等转化为脂肪的节奏。每天跑步30分钟，一个月下来就会看到很好的减臀效果。

2、每天晚上休息前舒舒服服泡个澡，或者在家里来个足浴吧，热水能够很好促进全身血液的流动，当然也会带走沉积在臀部的脂肪和身体各处的毒素，既减肥又美容，一举两得，各位MM不妨尝试一下。

3、要想有个性感的翘臀，那就一定不能乱吃了，油炸和高糖食品就此拜拜吧，如果真的忍不住，那就喝些蜂蜜水或花茶代替哦，另外蔬菜和水果也可以促进消化，油脂自然会远离你而去的。

4、臀部怎么减肥？如果臀部脂肪真的比较多，上述方法都不太适用的话，那就试一下减肥仪吧，它可以迅速除掉你臀部的累积脂肪，效果那是非常的明显，而且非常舒适，无痛苦，让你迅速拥有一个令人羡慕的臀部。

臀部快速减肥的动作

动作一：平躺在地板上，你的双腿与上体成90度角，抬起上面的双腿往上提，注意你的两只脚尽量往上提。重复此动作30次。

动作二：侧卧在地板上，用手肘支撑起上体，下面的腿弯曲。向上的腿伸直与身体成90度角。然后抬起放下，每侧重复2组20次。

动作三：侧卧在地板上，你的膝盖与上体成90度角，抬起上面的腿再放下，注意你的两只脚始终保持接触。重复此动作2组30次。

动作四：先从简单的开始。请平躺在地上，膝盖弯曲，脚掌触地。然后向上挺起臀部到最大限度(最好挺起至腰部与大腿成直线)，回落。重复此动作3组20次。