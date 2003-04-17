6个小习惯让你的减脂效果事半功倍

很多仙女们都在讨论，减脂到底有没有捷径？今天想告诉你们，有！那就是：吃对、练对、休息对！6个小习惯，更是让你的减脂效果事半功倍！

1、浅淡轻断食

何为浅淡轻断食呢？就是在一周之内选择两天（不可连续）进行轻断食，摄入的热量必须控制在500大卡之内，目的就是诱导身体燃烧脂肪。由于是浅淡轻断食，首先不会出现因为连续断食而造成的暴饮暴食现象，反而会使胃口变小，体重稳定向下。

2、选择高纤的杂粮面包

鉴于每天都需要吃一点碳水化合物，很多仙女们工作又比较忙碌，所以通常都会选择吃面包，最受仙女们欢迎的则是全麦面包。到底全麦面包是不是最棒的选择呢？芭姐来告诉你?普通面包每100g的热量是310cal，全麦面包每100g是240cal，而高纤杂粮面包每100g的热量仅220cal。所以相对来说，高纤的杂粮面包才是每日饮食的最佳选择！

3、早晨吃甜食加速燃脂

人的体内有一种“饥饿激素”，在每顿饭之前这种激素的分泌就会升高，然而早晨是一天中最能够调节此激素的时刻，如果我们这时候摄取一些糖分，就会有效压制此激素，进而一天的食欲都能很好的管理。

4、早上跑步燃脂效率高

很多妹子都表示喜欢夜跑，其实站在燃脂的角度来说，芭姐更建议你们去晨跑，因为经过一夜之后身体不会再有太多的糖原储备，这个时候进行长时间的跑步，就会促进身体调用身体的脂肪进行供能，进而加速燃脂！

5、看看紫色的东西

大家都知道，食物的颜色也会影响人的食欲，人类看见红色的食物会迅速激发食欲，也会从本能上避免一些蓝色和紫色的东西。因为在潜意识里会觉得蓝色紫色的食物”有毒“。所以，如果你是在抑制不住自己想吃零食的习惯，你可以随身携带一些蓝莓或者蓝色的纸巾，从视觉上先打败食欲！

6、睡眠要足！足！足！

想真正把减肥事业进行下去？首先你要学会睡觉！因为，睡眠是新陈代谢活动中重要的生理过程，没有睡眠不但身体消耗得不到补充，而且由于激素合成不足，会造成体内环境失调。进而体内的新陈代谢也会变慢，从而胖的一发不可收拾！