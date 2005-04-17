别人怎么吃都不胖，为什么你不行？

对于多数人而言，减重堪比清宫慎刑司的酷刑，你每天都要泡在健身房，然后和蔬菜水果之外的所有美食恩断义绝，但最后能不能瘦下来还要听天由命。再看看你身边的小伙伴，一提到吃比谁都兴奋，每顿饭吃得比谁都多，可每次聊到减肥的时候总会无辜的嘟囔一句“我怎么吃都不胖”。这就是生活，这就是现实，别百思不得其解了，今天就为你道破天机。

【原因一】这是身体决定的，你没办法改变！

很抱歉，怎么都吃不胖的体质真的不是后天能炼成的，只怪你不是NEAT体质。你可能会想NEAT是什么鬼？用科学的方法解释，它叫做“非运动性日常活动热效应”；而用正常人能听懂的话解释，就是这种人不用天天泡在健身房里，也不用自虐地解释，他们光是依靠日常生活中走路、工作甚至睡觉就能燃烧等量的卡路里。抱歉，这就是NEAT体质的表现，只能怪咱们的基因没赶上这份福利。

此外，让我们吐槽一下NEAT体质有多变态吧！根据美国运动协会的报告显示，同样是每天坐8个小时的白领，拥有NEAT体质的人消耗的卡路里比普通人多50%。这意味着同样是坐着一天什么都不干，你的水桶腰会越来越大，而人家却能消耗3000卡路里，相当于6个巨无霸。

【原因二】还因为人家有比较多的肌肉

除了非常之高的代谢率外，瘦人往往也有比较高的肌肉比。想比那坨怎么也甩不掉的赘肉而言，肌肉需要更多的卡路里。也就是说，如果你的肌肉占你的体重越多，那么你的身体就会燃烧更多的卡路里，这也就是为什么人家睡觉的时候也能瘦的原因。因此，如果你不赶紧扎进健身房练出肌肉的话，对你最忠贞不二的就只剩下你的赘肉了。

虽然你可能有着无数不去健身房的理由，让后把所有减重的希望放在节食上，但是无数次的失败为什么还没打醒你？！美国疾病控制和预防中心的研究发现，增加肌肉质量能提高15%的代谢率。尽管，练出肌肉可能需要几个月的时间，但这是笔划算的买卖，因为你的肌肉越多就能燃烧更多的卡路里。此外，力量训练的过程还能削减关节炎，骨质疏松症和背部疼痛的出现。如果你真的没时间去健身房，那么在家做蹲坐和伏地挺身也是可以的，每周两三次，坚持一段时间就会看到效果。

【原因三】其实，这跟你爸妈也有关系

你有没有发现这种奇怪的现象：高中甚至大学时，你的闺蜜和你都是那种穿最小号尺码衣服的人，但是你们经常黏在一起，都是吃货，但几年后，你衣服的尺码变成了L，可人家还是XS，对！你不完全算是你的错，因为这和基因有关。年轻时，人体的代谢率相对较高，也会燃烧更多的卡路里。但是伴随年龄的增长，我们的代谢率开始发生变化，不用说你也知道：它变慢了。可是，有一小部分人会幸免于难，他们依旧保持着高代谢率，这是为什么？遗传！

无论你是否愿意接受这个现实，但是肥胖是会遗传的，就像是糖尿病或是远视眼一样。恩！别羡慕别人了好吗？都把话说的这么清楚了，你最好已经在去健身房获取跑步的路上了。