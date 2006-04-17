五个瘦腿动作快速消除小腿水肿

为什么有很多女生下半身较为肥胖，尤其是小腿，小腿胖特别影响整个身材，因此我们身边总会有人需要瘦腿，职场女性更是有这样的烦恼。一天上班八个小时，虽然不是保持固定的姿势，但一直坐着，容易导致下半身血液回流受阻，腿部会越来越臃肿。想要瘦腿，就一起来学习以下五个瘦腿动作吧。

功效

通过5个全身伸展动作，能有效舒缓肌肉，消除水肿和疲劳。不仅如此，抬腿动作做到位，还能紧实臀部肌肉，让你的臀部看起来更加完美。而手臂的伸展动作，也能起到紧实手臂肌肉的作用。记住了，全套动作每次做3~5次，每周做3~4次，你就能将小象腿赶得远远的。除此之外，这5个动作还能促进消化，缓解便秘，矫正脊柱轻微错位。

跟我做

1、站立，双脚与肩同宽，双手在身体两侧自然垂放。吸气，左脚原地站立，右脚轻轻向上抬起，自膝盖处弯曲，这是大腿和小腿成一直角，大腿与地面平行，小腿垂直与地面。接着，双手从身体两侧向上抬起，双手合十，手臂紧贴耳朵，双臂手肘处于同一直线上，保持这个动作10秒钟。

2、呼气，以左脚为支点，双手慢慢放回身体两侧，紧贴大腿外侧，上半身往下压，右脚向后伸直，使头部，脊柱，右脚在一条直线上，身体则平行于地面。此时，整个身体成T字型，类似瑜伽的T字式。保持这个动作10秒钟。如果刚开始练习，掌握不好平衡，可以单手扶着椅子进行辅助练习。

3、吸气，轻轻放下你的双手，上半身持续往下压，直到双手触地，放在左脚两侧，胸部尽可能地靠向大腿，头部轻放在膝盖上，在上半身进行下压的同时，右脚向上抬起。注意，这时左脚一定要站直，膝盖处不能弯曲。保持这个动作10秒钟。

4、呼气，轻轻放下右脚，保持膝盖挺直，继续向前向下弯曲上半身，双手分别放在双脚上（如果双手贴不到地面，可以抓住脚踝或者小腿），弯曲双肘，头颈低垂放松，尽量让小腹去贴住大腿，下颚接近膝盖，尽可能地较少身体和大腿之间的距离。保持这个动作10秒钟。

5、吸气，慢慢站立起来，身体回复到预备状态，站立在地面上，双脚与肩同宽，双手在身体两侧自然垂放，换腿，重复上面1~5的动作。

要点

做这套动作时，我们需要注意，臀部和腹部时时刻刻都要收紧，然后将身体负重重心保持在一条直线上。做的时候，如果可以坚持，最好能将呼气和吸气的时间延长到15~20秒钟，这样效果会更好哦！