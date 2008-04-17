注意六个吃饭小细节能让自己快速瘦身

有很多朋友都关心有没有什么好的方法能让自己快速瘦身，你的肥胖可能是不健康的饮食习惯造成的。注意六个吃饭小细节，让你吃的健康，帮助你减少热量的吸收，快速有效的瘦身。

1、做菜的时候最后才放油

很多人都以为清炒素菜是一个比较低脂的饮食方法。殊不知一些蔬菜，如茄子、蘑菇、青菜等很容易吸收大量油脂。专家建议水煮这些蔬菜，然后再拌上少量花生油、橄榄油等植物油和其他调料。

2、选择白面包或者馒头

吃白面包吧。虽然不怎么美味，但是能减肥。淀粉食物本身不是很好的减肥食物，不耐饿，吃起来又没有什么味道。很多人会选择有各种馅或者是涂料的品种。添加的那部分美味可能就是你长胖的罪魁祸首。

3、外出吃饭的时候要挑剔

经常和朋友一起出去吃饭的各位，要注意了，很多餐馆为了让菜肴的口味更吸引人，往往都是重油重盐重口味，常吃很容易发胖。在外吃饭要注意少吃油腻的食物，吃些清淡的食物，吃油炸类的食品是，可以将外面的一层剥掉，只吃里面的一点。

4、用开水代替喝果汁

果汁、特别是瓶装果汁里含有大量的糖分，热量高得吓人呢。建议用开水或者其他无糖的茶水冲淡你的果汁，一半水一半果汁的比例即可。

5、吃饭吃七分饱

早餐以及中餐可以适当多吃，但晚餐千万不可过量，尤其是那些喜欢吃完饭就往床上一趟的人，这样不仅会给你的肠胃造成负担，还会让你越来越胖。因此晚餐最好选择一些低热量的食物，最多吃七分饱，休息一会后做些小运动不要立刻去躺着看电视或者玩手机。

6、换一个小的红酒杯

尽量选小的酒杯吧。不要以为酒、特别是红酒，是不会让人变胖的。一杯250毫升的红酒或啤酒，与一碗白饭的热量差不多，约240卡路里。