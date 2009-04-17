减肥时如何抵御晚上吃东西的欲望？

你是否也有过这样的经历？心里想着“就是想吃甜食，立刻马上就想吃”，然后，就吃了……那么，如何抵御晚上吃东西的欲望呢？

1、晚餐吃高纤维食品，绝不是高热量

高纤维食品会让你直到第二天早晨都不感到饿。

高纤维食品有哪些？

富含纤维的食物有麦麸、玉米、糙米、大豆、燕麦、荞麦、茭白、芹菜、苦瓜、水果等。

但也不能因为吃高纤维食物好就吃多了。正确的饮食原则是：减少脂肪的摄入量，适当增加蔬菜和水果的比例，保持营养的均衡。

2、良好的用餐环境

人总是很容易受到外部环境的影响，吃饭的时候也是这样。有研究发现，一些隐性的因素也会影响我们的饮食习惯的，如轻松的环境有助减缓进食速度，增加饱足感。

如果我们在一个放着轻缓音乐的地方吃饭，我们可能会吃的更慢。如果我们在一个很明亮的地方，周围环绕着爆炸性的快节奏音乐，我们很可能会吃得更快。这是因为更放松的就餐环境会增加就餐满意度，降低食物摄入量，能够有效控制饮食，减少热量摄入。

此外，盘子大小也是会影响食量的。一项研究发现，如果加大一份意大利面快餐的分量，人们的食量也会随之变大。虽然这些人吃了更多的东西，饱的感觉却和分量增加之前没有什么差别。提供的食物越多，食客们感到饱的时间就越晚。这说明，食物分量可能影响到饥饿感和饱感。因此，进餐的时候最好选用小分量餐盘装食物。在餐馆吃饭时，尽量选择分量较小的菜肴，或者多请几个朋友分享。在吃零食、饮料和甜点时，最好预先分成几个小份，避免一次食用过量。

3、适当调味

酱料中含有油脂类，可以延长消化的时间，降低胃的排空感，让你在餐与餐之间不会容易感到饥饿，自然而然就不会摄取过多正餐以外的食物。适量的酱料除了可以让食物的口感更加美味，同时也可以让你的大脑获得较大满足感，不会因为减肥时不能够吃美食而影响心情，聪明善用酱料，选择低热量的健康酱料，反而可以让你更快乐地瘦身哦。

4、晚点儿吃晚餐，但绝不可以超过9点

这样也会让你直到第二天早晨都不感到饿，当然，早餐是一定要吃的。

5、饭后立即刷牙抵制食欲

每餐吃七成饱，饭后立即刷牙，不仅会让你的牙齿更健康，而且也抑制你餐后的食欲，每当你想吃东西，都要暗示自己已经刷牙了。薄荷味的牙膏具有止饿的最佳功效。此外，刷牙时要记得刷一刷舌头。伸出舌头来看看，上面是不是覆盖了一层白色的舌胎，小心这可能是造成你食欲日增的祸首之一。经常烟酒、吃加工食品、重口味的人，舌胎现象比饮食清淡的人严重，这代表唾液分泌少、味蕾敏感度低，吃得再多也觉得不满足，吃得够碱够油才能得到满足，很容易发生食欲失控的现象。

6、慢慢啜饮一杯热茶或喝一杯脱脂牛奶再或者一杯番茄汁

浓浓的，会让你拥有更好的饱腹感。

7、想吃东西时先喝一杯水

喝水让口腔和胃部有东西经过的感觉，水分可以撑起胃部的空间，减轻饥饿感，缓一缓进食的冲动。此外，喝水还能填充肚子，让进食量减少。此外多喝水还有利于排毒呢。

你晚上会加餐吗？吃什么？有控制晚上的食欲的好办法吗？来和大家分享一下！

8、按压耳朵穴位也能控制食欲

人体的穴位就像一个个机关，耳廓上有几个穴位是与大脑控制食欲的中心相连的，刺激那些穴位就能减少食欲，达到减肥效果。中医耳贴减肥的原理即如此。如果不想去医院，在家自行按压也可以帮你减肥呢。

控制饥饿：食指按压右耳的饥饿点1分钟，换左耳做同样的动作。

原理：当肠胃向控制食欲的下丘脑发出“我饿了”的信号时，人就会有进食的欲望，而按压相应的穴位能起到阻止信号传递的作用。

避免压力下情绪性进食：拇指和食指捏紧右神门，保持一分钟，然后换左耳做同样的动作。

原理：很多时候人们吃的过多，并不是身体真正需要，而是压力使然。按压神门能安抚身体，减少紧张，使刺激食欲的神经得到放松。