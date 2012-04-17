通过“吃”轻松获得不易发胖的体质

Michael Thompson博士是纽约知名的医生和营养师，值得一提的是，他在健康方面的多部作品也登上过《纽约时报》（The New York Times）的畅销书排行榜。Michael Thompson博士认为，人的体质是否容易发胖，以及新陈代谢水平都和肠道健康有关，所以他觉得，只要在平时的饮食以及生活习惯上有所调整，通过“吃”就能轻松获得不易发胖的体质，当然，这个观点已经在他众多粉丝的亲身实践中得到了证实。

多吃发酵类食物

除了酸奶以外，MICHAEL THOMPSON博士还建议我们每天吃一些其他发酵类食物，比如生酸菜、泡菜、酱类或是用水果酿造的醋饮料，这些食物中含有不同种类的益生菌，能够帮助维持肠道健康，促进代谢。

限制糖分的摄入

限制糖分的摄入对于维持肠道健康以及帮助减肥都非常重要，因为过多的糖分会使肠道内产生更多有害腐败菌，打破益生菌生存的平衡环境，影响肠道健康。Michael Thompson博士告诉我们，不仅要少吃糖果，就连蜂蜜、朗姆酒等含糖的食物也要少吃。

避免吃太多谷物

谷类食物是良好的碳水化合物来源，但其中的一些麦麸以及其他物质却会抑制益生菌的生长，影响肠道功能，所以Michael Thompson博士觉得，不单纯热量方面考虑需要减少谷物在饮食中的比重，而且这对健康也很重要。

拒绝精加工奶制品

尽量少吃一些精加工的奶制品，如果有需要就用不加糖的杏仁奶或是椰子奶代替，它们对维持肠道内菌群平衡更有益。

餐前放松肠胃

当你饥饿的时候，肠胃处于一种异常兴奋和紧张的状态，这不仅会导致你吃太多，也会造成消化系统疲劳，因此Michael Thompson博士建议，在进餐前，先深呼吸，调整情绪，让肠胃放松，然后再吃东西。

慢慢咀嚼

仔细的咀嚼每一口食物可以让你更快产生饱腹感，同时还能避免肠胃中产生胀气以及增加肠道负担。

晨起冥想呼吸十分钟

晨起睡醒之后先别急着起床吃早餐，拿出10分钟的时间做呼吸和冥想，Michael Thompson博士说，这样做是为了让肠胃有一个苏醒的过程，促进消化系统的血液循环，让它们为一天的工作做好准备。

睡眠时使腹部保持温暖

温润的环境有利于益生菌的产生，所以Michael Thompson博士建议我们在睡前使用温热的暖水瓶来温暖腹部，这样可以在改善睡眠质量的同时为肠道内益生菌的生长提供更有利的环境。