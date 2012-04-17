最受推崇的豆浆减肥法

豆浆减肥法，是许多人必不可少的早饭。其实豆浆不仅美味营养，而且豆浆还是目前最受推崇的减肥方法。

1、加快新陈代谢，促进体内脂肪燃烧

豆浆的主要成分大豆蛋白具有促进人体基础代谢的功能。这种代谢的加速就会有效地把体内沉积的脂肪作为能源来燃烧，即使你和以前吃同样多的碳水化合物，也不会再发胖。如果这时增加一些运动，就可以有效消除体内脂肪。

研究表明，体内脂肪最容易被消耗的时间是体内荷尔蒙开始工作的睡眠时间，因此。即使你爱睡觉，同样可以保持苗条的身材——因为你保持了一个高速代谢的体内环境。有关试验还表明，摄取大豆蛋白比动物性蛋白减肥速度更快！

2、超强的抗氧化能力阻止脂肪沉积

造成生活习惯和老化疾病的元凶是体内的活性氧，就像铁被氧化后会生锈一样，体内活性氧的氧化作用可以使体内脂肪酸变成过氧化脂肪。这种过氧化脂肪就是形成肥胖的主要原因。

而豆浆内的皂角苷不仅可以降低体内的活性氧，保护你的身体，防止脂肪酸的过氧化，而且还可以有效分解已经形成的过氧化脂肪，具有无可比拟的双重抗氧化作用，有效防止了体内脂肪的沉积。

3、减少肠道面积

人们摄取的食物营养基本上是在小肠肠道内被吸收的，完成这个吸收任务的就是肠道绒毛的绒毛褶，在人体发胖时这个吸收养分的绒毛褶同样会增大变粗，从而提高了吸收热量的效率。

所以很多女性抱怨道“我吃得并不多，可还是越来越胖……”的部分原因就是肠道绒毛褶的肥大所致。

有关研究表明，豆浆中的皂角苷可以有效减少肠道绒毛褶的面积，从而降低肠道对于养分的过分吸收而达到减肥的效果。