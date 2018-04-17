4个有关运动减肥的基本知识

运动减肥是一门学问，但很多人对运动瘦身的技巧都不是太了解，只会看到别人用过后取得瘦身的成果，才盲目的跟随，其实了解运动减肥的基本知识，往往会比你盲目的尝试更有助于你的减肥事业，下面就介绍4个有关于减肥的常识，赶快来学。

常识1、运动30分钟比运动60分钟更能减肥

根据丹麦学者的研究，运动30分钟后减少的体重其实比运动60分钟还多，所以想要减肥的朋友真的只要适量运动即可，不用让自己疯狂运动后又找机会狂吃。

这份研究显示，针对平常工作需要久坐不动的人而言，在不改变饮食习惯、不改变工作环境的情况下，经常性的30分钟运动，减的重量反而比运动60分钟还要多！

受测试者分为三组，完全不运动的那组经过13周之后，体重完全没有变化。

每天运动60分钟的那组，虽然体重平均少了2.27公斤，但这个结果却跟我们知道的热量体重公式不一样。理论上每消耗7700大卡可以少一公斤，但这组虽然靠运动消耗了热量，但减肥的效率只有80%。更糟糕的是，因为每天运动1小时，所以这些人疲惫不堪，如果可以，他们绝对不想要再运动。

反而是每天运动30分钟的那组，每个人消耗了3.18公斤，与我们熟知的公式相较，减肥的效率达到180%！非常有用。加上每天运动30分钟不难，他们反而可以持续运动。也比较喜欢走楼梯、走路，多从事一些小运动。

两者之前最大的差距在于小运动消耗了一些热量，但身体还没有感觉到这些热量被消除，所以我们大脑不会命令我们快点补回来，而且身体增加的肌肉，又促进更多新陈代谢。反而是大热量消耗之后，例如跑步一小时、游泳一小时候，我们通常会让自己吃更多热量捕回来，也就是所谓的‘代偿效应’。

常识2、减肥运动快比慢好，间歇性的密集运动可以减水桶腰

很多人靠饮食减肥发现效果不好之后，也会开始想要慢跑，但慢跑的减肥效率好吗？研究发现，冲刺、密集的运动要比缓慢的运动更能增加肌肉量，对内脏脂肪更有帮助，而且更省时间，一小时的间歇性高强度运动，相当于七小时的慢跑。

只要每週三次，每次20分钟，这种高密度的冲刺运动就可以快速减肥。这种运动方式为例，在飞轮上冲刺8秒后正常速度12秒，只要连续20分钟，就相当于在飞轮上以正常速度骑40分钟。

根据研究，男性的受试者每週3次，每次20分钟，连续3个月后，躯干与大腿的肌肉量增加了1.2公斤，并减少了17%的内脏脂肪。

研究发现，这种快速高密度的运动可以让身体释放肾上腺素（儿茶酚胺），让身体可以快速燃烧内脏与腹部脂肪，以供肌肉运动使用。

常识3、空腹运动更能减肥

根据英国的研究，空腹时运动减肥效果要远远超过用餐后。

研究发现，在早餐前从事运动，不但可以燃烧更多的热量，同时也可以减少更多血液中的脂肪，对身体的帮助更大。

研究者邀请平常没有运动习惯又过胖的人参与研究，主要比较只吃早餐但没有运动的人（就是你）、在早餐前运动还有早餐后运动的三种人，热量消耗的比较。

运动很简单，只是快走60分钟而已。研究发现，早餐后才运动的人，比完全没有运动的人，会多消耗216大卡，但早餐前就运动的人，可以消耗298大卡，效果差非常多。如果一年这样走100天，单单早餐前早餐后的运动习惯不同，体重就可以差一公斤！没有多做运动可以少一公斤，减肥瘦身笔记本的读者一定都知道怎么样比较好。

温馨提示：有低血糖史的人并不适合空腹运动。此外，极度饥饿的状态也不适合运动，会增加肌肉的流失。

常识4、不用刻意减肥运动，搭公车跟捷运也是一种减肥方法

大家都知道，如果要保持良好的身材，最好每周运动3天，每天运动30分钟。或者呢，每天走一万步也不错。很多人还刻意从事减肥运动，天天跑健身房呢。

根据加拿大研究，如果搭乘大众交通系统，例如公车及捷运，也能够达到类似的效果，或者说，比一般人更接近这样的标准，根本不用去健身房，也不用跑马拉松。

研究报告显示，搭乘大众交通系统上下班通勤的人，比起不这样做的人，达到加拿大心脏及中风协会建议的每日运动标准的机率高出3倍。

由于搭乘大众交通系统时需要走路至车站、走路转车、走路到上班地点，所以许多人光从家中走到车站、车站走到公司、从车站走到车站或者在捷运地铁站中走来走去，上班一趟、下班一趟，不知不觉一天就走了30分钟，而且一週走5天。

至于开车的人，平均起来是最不容易达到最低的建议运动标准。研究人员表示，以前人类本来就有许多机会走动并藉此活动身体，可惜现在日常生活中能够走路的机会越来越少。其实减肥没有什么大道理，只要生活得跟古代人一样，基本上就不会胖，也不用找什么减肥食谱。

如果大都市能够更加拓展大众交通系统网路，长远来看也能够促进健康，更能保护我们的环境资源，节能减碳。假如平常在办公室上楼下楼也都能走楼梯，这样运动量绝对足够，不用担心脂肪肝。