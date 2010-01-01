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微胖妹子5个步骤拥有更完美的身材

来源：快快美　时间：17-04-28　字体： 　标签：身材　阅读：

微胖妹子5个步骤拥有更完美的身材

明知道自己的身材并不算胖，但她们都会用各种方法来折腾自己。只因为想要更完美的身材！微胖的朋友应该怎样减肥才有效？看看这位妹子给出的减肥方法，参考5个步骤，势要把身上的肥肉都减掉！

第1步：评估我的习惯

一直听说减肥更多的是关于饮食而不是锻炼。这可能是针对部分朋友的体质，如果你想吃什么就吃什么，想吃多少就吃多少，基本上是很难保持身材。所以要先评估自己的体质，看看是否适合摄入碳水化合物。如米饭和面食，哪个会更适合你的瘦身体质。

第2步：记录进度

上班族平时忙于工作，很多事情以免会混乱掉。借助手机上的记录软件，可以更好帮助我们了解正在减肥的进度。一顿饭有800卡路里的热量吗？我每天应该吃多少卡路里？碳水化合物应该有多少等等。

第3步：改变饮食

如果平时喜欢吃甜食，那就要狠下心来戒掉。改变现有的饮食原则，能完美的避开发福雷区。一顿饭可能不至于影响你的减肥计划，但破戒了一顿饭，就会有两顿饭，所以不能给自己有戒口。

第4步：出汗

出汗是运动减肥最有效的方法，去健身房或者去跑步，都能让你大汗淋漓的事情，为什么不做好来呢？

第5步：体重目标

每天记录体重能让你清楚自己的目标，远离那些会让你长肉肉的事情。可能你不知道，记录体重可以及时修改减肥方法，避免一错再错。

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