3个瑜伽动作助你减肥甩掉大肚腩

一起来练习这3个瑜伽动作，助你减肥甩掉大肚腩！

动作一：身体自然站立，挺胸抬头，双腿与肩同宽站立，双手伸直放在身后，十指紧扣。然后慢慢向前下腰，使得头部逐渐靠近腿部，双手从身后逐渐向上举，腹部收紧，双腿不能弯曲，身体整个过程中要保持直立的状态。

上身尽量往下压，感受背部的拉伸感，腹部要吸紧，不要往外鼓，保持匀速呼吸。尽量做到自己的最大限度，保持5个呼吸的时间后，慢慢放下双手，直立起身体，过程要缓慢，以免伤到腰部。这个动作不仅可以加快腹部脂肪的燃烧，还能拉伸背部，胸部，手臂，腿部，使得身体线条更美。

动作二：在地面上铺上瑜伽垫，并对折瑜伽垫，增加厚度。右腿以膝盖为支撑点跪在瑜伽垫上，支撑点与墙壁距离20厘米。右脚伸直往上翻，脚尖顶着墙壁。

左腿弯曲置于前方，并用力支撑，臀部尽量往下压，感受髋关节的拉伸感。左手搭在坐腿上，右手叉腰，上身挺直并往上拉伸，腹部收紧，保持5个呼吸的时间后，缓慢将右腿放下。然后左右腿交替重复练习。

动作三：平铺瑜伽垫，身体从俯卧撑的开始，然后向右侧转身，用右手和右腿支撑整个身体，保持平衡。然后慢慢左腿往上并伸直，左手尽量去抓住左脚尖，如果抓不到也不勉强。在保持平衡的状态下，把左腿逐渐往上抬，直至最高处。保持5个呼吸的时间，然后缓慢放左腿，换另一条腿重复该动作。