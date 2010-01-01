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四个“助攻减肥”达到事半功倍的效果

来源：快快美　时间：17-06-26　字体： 　标签：减肥　阅读：

四个助攻减肥达到事半功倍的效果

一到了夏天，围绕在女生周围最火爆的话题莫过于“减肥”，相信女性朋友们共同信奉的一个真理就是：没有最瘦，只有更瘦！那么想要达到事半功倍的效果，应该再生活中养成下面四个“助攻减肥”的习惯！

一、喝水

无论什么时候，你的身上都应该有一瓶水。因为喝水会使人产生饱腹感，从而吃得更少，很多人因为自己平时较忙或者其他原因而忘记喝水，那就按时间在手机上设置闹铃，用来提醒自己喝水。

二、找到适合自己的锻炼方式

做一些高强度间歇训练（HIIT）是一个不错的选择，包括力量训练可以燃烧卡路里，包括热身在内的整个训练大约持续45分钟就可以，每周三到四次就足够了。试试这个45分钟的HIIT运动来减肥。

三、吃饭要讲究成分

专业营养师说，纤维，健康的脂肪和蛋白质是我们每一餐所需要的三个基本要素，如果不能全部满足，也至少需要两个。纤维使你充满活力，健康的脂肪带来饱腹感，而蛋白质可以提供能量。每天至少吃25克的新鲜水果，鳄梨、坚果、橄榄油是健康脂肪的好选择。每天吃蛋白质时，选择豆类、坚果、坚果、瘦肉和奶制品。

四、选择小容器就餐

把食物放进较小的容器中，当食物装满整个容器的时候，即便分量并不是很多，但也会给人一种吃得很多很饱的“错觉”。

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