五个最减脂运动排行榜

减脂的运动有很多种，什么样的运动才最有效果呢，今日给大家推荐五个最减脂运动。

1.游泳

水的热传导系数比空气大26倍，若在相同温度的水里比在空气里散失热量加快20多倍。这样就会有效地消耗人的热量。运动生理学者测试表明：若在水中游100米，消耗100千卡热能，相当于陆地跑400米，或骑自行车1000米，或滑冰1500米，这也就是游完泳后很快感到饥饿的道理。每周3-4次的游泳频率，每次1小时的游泳时间是最利于减肥的。

2.慢跑

慢跑属于简易的有氧运动，能活动全身肌肉，促使身体燃烧脂肪，达到瘦身效果。值得注意的是真正燃烧脂肪的时间是在持续运动30分钟之后才开始，所以跑步运动需要坚持半小时以上。30分钟以上的慢速长跑不但能大量耗尽体内的糖原，而且要动用体内的脂肪。由于慢速长跑不很剧烈，不会使机体过分缺氧，故有助于脂肪的消耗，从而达到减肥的目的。

3.快走

如果想要减肥的话，只是走路的热量消耗是达不到减肥的标准，快走这种加快走路的方式就值得我们推荐了。快速行走30分钟，消耗的热量比同时间普通走路消耗的热量多10倍。快走减肥的关键在于每天一万步、每次20分钟以上。因为快走约20分钟后，才会正式开始燃烧脂肪，并且每天坚持一万步才会取得瘦身的效果。

4.爬楼梯

上楼梯时腿部肌肉有节律性地收缩和放松，能挤压下肢血管，加速血液循环，增加腿部肌肉的力量，增强关节的灵活程度，防止骨质疏松脆弱，预防腿老。同时，爬楼梯还能增强心肺功能。这是因为爬楼梯时加强了心肌的收缩，加快了血液循环，促进了身体的新陈代谢。另外，爬楼梯时腰部、臀部、大腿部都用力较大，从而使这些部位的脂肪消耗加快，有利于减肥。

5.跳绳

通过跳绳减肥，最低不要低于30分钟，因为低于30分钟根本达不到消耗脂肪的目的，最长不要超过2个小时，因为多于两个小时的过度训练会使身体极度疲劳。每周跳绳不应少于4次但也不可多于6次，每次持续运动40分钟即可。一般需要有一天的休息和思考，这样提高更快。当然，每次跳多长时间，这是很灵活的，完全可以根据你的身体情况及减肥需要量而定。