三种人永远也减不了肥

很多人嚷嚷着要减肥，可是也只是说说，从来没有瘦下来过，什么样的人减不下去肥呢？

第一种人，太依赖外界。

第二种人，整天满嘴借口。

第三种人，个人缺乏耐性。

减肥呀，真是这个世界上最艰难的事。

被嘲笑被讥讽一头扎进健身房，每一天坚持跑步7公里，每餐只吃一拳头的食物总算是瘦了，还要忍着复胖的风险每天能站不坐10km走跑，不敢吃饱害怕聚餐，深知多夹一口鱼丸，第二天必定蹭蹭蹭蹭地胖回来。

减肥，其实又是世界上最简单的事。

只要每天早睡早起，保证饮食规律营养，限时限量，坚持每日5km慢跑或其他同消耗的运动，把它变成一种规律，不出几个月，也就慢慢慢慢瘦下了。

给你坚持减肥的理由

1、享受运动

找到一个你喜欢的运动方式，专业教练觉得：“动感单车、跑步、瑜伽、普拉提、舞蹈……在开始锻炼的初期，选一个你最喜欢的运动并好好坚持，这有助于养成运动习惯”。

2、经常警醒自己

“你有义务时常提醒并督促自己去锻炼”，“在前一晚睡觉之后，你最好把第二天运动要穿的衣服准备好，然后放在出门就可以看到的地方”。

3、找一个运动伙伴

“你要对自己负责，当然，找一个朋友帮你会更好”，建议大家在运动时能带上一个伙伴，“在你努力运动出汗时能有一个人陪你聊天减轻疲劳感会是一件很有趣的事情”。

4、弄清减肥的最终目标

“对于减肥来说，最重要的事就是在脑海里真正弄明白减肥的目标”，“减肥就像一场路途遥远的旅行，如果你不知道目的地在哪里，你就永远无法到达。如果你明白了自己减肥的最终目标，那这个漫长并看似艰难的过程也会变得容易很多，你也有动力并且更容易成功”。