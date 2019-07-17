夏天如何跑步燃烧更多脂肪呢？

跑步是减肥效果很好的有氧运动，夏天更是跑步燃脂的好时机，如何在夏天燃烧更多的脂肪呢？

跑步前做10分钟左右的肌力运动

跑步前给予肌肉刺激的话，可以提高脂肪的燃烧效率。肌力运动后身体会分泌生长激素，可以使体内脂肪分解酵素增加，让脂肪可以更有效率地燃烧。做深蹲或腹肌运动等等10分钟左右会很有效果。

虽然可能会有点累人，做到很喘的地步可以提高之后有氧运动的脂肪燃烧效果。做完肌力运动后稍微休息一下，等呼吸恢复后再开始跑步的话脂肪会燃烧很快速。

阶梯跑

以往的跑步都是在平坦的地面上，对身体的阻力是有限的。如果加入阶梯跑，身体的负荷会增加许多。

找一个长度足够的阶梯，能让你冲刺20秒-30秒时间左右为最佳。

以[冲刺上楼梯][走路下楼梯]的方式进行阶梯跑，重复20分钟（可以从5-10-15分钟循序渐进的挑战）

注意：在找楼梯跑时，不仅长度要够，阶梯面也得够宽敞，才能减少踩不稳导致的受伤风险。

跑坡

跑步强度的增加意味着燃烧脂肪的增加。注意寻找一些有三、四个明显坡度的路线，一星期跑一次。或将跑步机调到一定坡度：每在平面上跑5分钟后，调整3%的斜度再跑2分钟。随着身体渐渐适应坡度，增加斜面坡度或延长斜面跑时间。

双项训练

跑步后，应立即投入到核心肌肉锻炼或力量训练当中。不要停15分钟跟朋友聊天再开始，这会让心跳恢复到正常。通过这种双项训练，实际上你是在延长活动时间，加速脂肪燃烧。