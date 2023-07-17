5个生活细节阻碍了你减肥的路

夏天都过半了胖胖的你是不是在减肥路上遇到挫折了呢？控制饮食、坚持运动，想尽一切办法却毫无效果。其实是这5个生活细节阻碍了你减肥的路！

餐盘过大

研究表情，人往往会吃掉餐盘内92%的食物，如果你的餐盘可以容纳很多食物，那么不知不觉你就会吃个精光~使用小的餐盘可以让你吃下合理的份量。

碳水化合物的摄入有问题

市面上很多食物中都含有淀粉，比如面包、蛋糕、甜点。很多时候特别想吃，不自觉的就买了很多这样的零食。良好的碳水化合物如蔬菜、水果、豆制品、全麦类食物，在选择零食时也尽量选择此类食物。

进食速度太快

进食速度太快会使你的大脑没时间反映出“我吃饱了”的信号，就会一直感受饥饿。优雅的进食，品尝食物的滋味，每一口至少咀嚼20下，慢慢就会发现没那么饥饿了，摄取食物的分量也变少了。

饮食习惯

一样的食材换一种烹饪方式会产生不同的营养价值。就算你和其他人吃的相同，但营养吸收有所差别，血糖水平也会有很大的差异。所以别人的减肥方式并不适合你，如果你想减重，建议跟健身教练沟通，让他根据你的身体做出合理的营养搭配。

睡觉时间影响减肥效果

研究表明，不固定时间睡眠的人腰围比较宽，BMI也要高于每天固定时间入睡和起床的人。好的睡眠习惯，安静的睡眠环境，高品质的睡眠，不但会让你减重，还会改变气色，何乐而不为。