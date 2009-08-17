5个好习惯让你不知不觉变瘦

减肥是一种健康的生活习惯，如果你把减肥的目的定成“月瘦十斤”或是“马上瘦到90斤”，其实是不现实的。最好的办法是能让你不知不觉变瘦的办法。

1、享受你的早餐

一顿均衡的早餐，是开启一天新陈代谢的关键。只可惜，很多人一到了周末，就一觉睡到午饭时，把一日三餐的饮食习惯彻底搅乱了。

这样做不仅会让你午餐的时候吃的更多，还会打破你良好的新陈代谢循环，对身材可是一点帮助都没有的~

这也就是周末容易长胖的原因，要想周末两天不会毁了周一到周五的减肥成果，就一定别忘了吃早餐！

2、碳水化合物主要放在上午吃

米饭，面包，土豆，甜食，这些都是能提供能量的食物，所以在能量消耗逐渐减少的下午和晚上，其实并不需要摄入过多的碳水化合物。

把你喜欢吃的蛋糕，面包等食物，放在早上吃，不仅能有一个好的心情，而且能有效控制一天的饮食热量。

3、饭前喝水

饭前多喝点水，可以有效控制你的食量，不让你在热烈的气氛中吃的太多。

所以饭前喝水，或者喝上一杯牛奶，都能有效控制正餐的食量。

4、吃非加工的食物

由于加工食物的普及，每一年，我们可能在完全不知情的情况下，摄入几十公斤的糖（蔗糖，玉米糖浆，果葡糖浆等碳水化合物）。其实健康的饮食就是要少吃加工的食物，多吃天然少加工的食物。

例如最常见的蛋糕甜点类，多是奶油和糖的堆砌：

最朴素的戚风蛋糕：鸡蛋5个；低筋面粉90克；细砂糖80克；纯牛奶50ml；色拉油50ml。

网红曲奇：黄油257克；糖粉52克；盐3克；纯牛奶20克；高筋粉126克；低筋粉117克；玉米淀粉47克；奶粉27克；可可粉16克。

华夫饼：蛋清105克；蛋黄60克；低筋面粉180克；牛奶180克；糖75克；融化黄油30克。

冰淇淋：香蕉200克、淡奶油180毫升、牛奶200毫升、鸡蛋黄2个、白砂糖50克。

5、5分钟也是运动

很多人看不上15分钟的运动，总觉得既然不想腾出一个小时做运动，就干脆在沙发上再赖半小时吧。

但其实一直拥有好身材的人，也不是天天撸10公里，日夜不休息的。他们只是不放过每一个小小的15分钟，爬爬楼梯，做做深蹲箭步蹲，哪怕只是饭后站上15分钟，也能有助于腰围减少！