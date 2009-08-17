两个方法方法办公族久坐型肥胖

久坐型肥胖一般发生在办公室一族的身上，白天上班8个小时基本都在椅子上，缺乏运动，饭后依然是坐着，所以很容易导致腰腹部堆积脂肪。解决的方法有两个，一起来看看吧。

1、坐椅操瘦腰法

做法：坐在靠背椅的边上，双手反抱椅背，感受人体如同要从椅子上滑下来了，放松地弓背踏腰，腰部要尽量地贴上椅面。

①双脚轮番做踩自行车的动作，此刻腿部肌肉要放松，请求一只脚向下伸，越低越好，但不能触地，另一只脚曲折向上，越高越好，重复操练，天天要坚持20下。

②同上面的姿态，双腿一起向上曲折，再一起向下扩展，留意腰部不能上顶，应尽量使腹部与胃部缩短，然后再尽量挨近，以到达腹部亦紧亦舒，天天坚持20下。

2、按摩瘦腰法

以肚脐为基地，在腹部打一个问号，沿问号按摩，先右侧，后左边，各按摩30-50下，天天按摩1次。水桶腰主要是贪吃形成的，因而操控热量摄入十分要害。少吃高热量的食物，多吃低热量可是营养价值高的食物，防止暴饮暴食的状况。吃东西的时分细嚼慢咽，以添加人的饱腹感，轻松操控热量，到达瘦身的意图。

按摩运动固然重要，但是搭配饮食会事半功倍。

1、吃更多的纤维素

纤维素就好像海绵一样，当它和水结合，它可以带上身体里的脂肪一起流动，然后随着粪便排出体外。高纤维食物，像是水果、蔬菜，这些食物是低卡路里之余，又可以让你有饱腹感。专家指出，要想低脂减肥食谱可行，就必须加入大量的高纤维食品才行。相反，低脂减肥食谱如果不摄入足够的纤维素，反而是摄入高糖、高盐的食物，就会导致减肥反弹。吃些蔬菜作为膳食，每天消耗了大约100少量卡路里，也不会再产生多余的热量。减少100个卡路里一天听起来好像很少，但是，其实一年里你减掉10磅了。怎样减肚子上的赘肉，高纤维食物的消化需要更多时间。同时，吃高纤维食物也更有口感。

2、加入优质健康的碳水化合物

想要减掉小肚子，就要在你的膳食中加入45&-65%（202-292克脂肪）碳水化合物。怎样减肚子上的赘肉，在这里均衡是关键，你不可以低于45%，也不可以高于65%。如果过量或者过少，会会使水分滞留在体内，导致水肿，或者会使水分流失。碳水化合物进入体内之后，会分解成葡萄糖，变成糖原留在你的肌肉和肝脏里。当糖原存储，它会承载着大于自己的体重三倍的水、脂肪、蛋白质。如果你吃了一个极其高碳水化合物饮食，你的身体会把吸收更多的水分、脂肪、蛋白质。这就是为什么人们不吃碳水化合物或者吃低碳水化合物含量非常低的减肥食谱在一开始减肥得这么快，其实他们只是减掉体内的水分。

3、多喝水

许多妇女认为喝太多水就会导致她们水肿，肚子有赘肉，但是事实正好相反。“即使喝水会使我们浮肿，喝更多的水能帮助我们的身体排出纳和减轻膨胀。